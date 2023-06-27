На Западе раскрыли, пригласят ли Россию на «саммит мира» на Украине

Reuters: Россия не будет принимать участие в «саммите мира» на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, stock, Джо Байден
Украина и Запад хочет усилить давление на Россию на «саммите-мира» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия не примет участие в «саммите мира». Об этом сообщил Reuters.

«Украинские и западные официальные лица заявили, что в саммите не будет участвовать Россия», — говорится в сообщении. Отмечается, что Украина и Запад хотят объединить вокруг киевского режима страны, которые ранее не оказывали поддержку Киеву, для дипломатического давления на Россию.

Ранее глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что киевский режим хотел бы провести глобальный «саммит мира» на Украине, передает RT. Он отметил, что многие страны готовы провести у себя саммит, включая такие площадки, как Генассамблея ООН.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия не примет участие в «саммите мира». Об этом сообщил Reuters. «Украинские и западные официальные лица заявили, что в саммите не будет участвовать Россия», — говорится в сообщении. Отмечается, что Украина и Запад хотят объединить вокруг киевского режима страны, которые ранее не оказывали поддержку Киеву, для дипломатического давления на Россию. Ранее глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что киевский режим хотел бы провести глобальный «саммит мира» на Украине, передает RT. Он отметил, что многие страны готовы провести у себя саммит, включая такие площадки, как Генассамблея ООН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...