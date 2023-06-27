На Западе раскрыли, пригласят ли Россию на «саммит мира» на Украине

Россия не примет участие в «саммите мира». Об этом сообщил Reuters.
«Украинские и западные официальные лица заявили, что в саммите не будет участвовать Россия», — говорится в сообщении. Отмечается, что Украина и Запад хотят объединить вокруг киевского режима страны, которые ранее не оказывали поддержку Киеву, для дипломатического давления на Россию.
Ранее глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что киевский режим хотел бы провести глобальный «саммит мира» на Украине, передает RT. Он отметил, что многие страны готовы провести у себя саммит, включая такие площадки, как Генассамблея ООН.
Россия не примет участие в «саммите мира». Об этом сообщил Reuters. «Украинские и западные официальные лица заявили, что в саммите не будет участвовать Россия», — говорится в сообщении. Отмечается, что Украина и Запад хотят объединить вокруг киевского режима страны, которые ранее не оказывали поддержку Киеву, для дипломатического давления на Россию. Ранее глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что киевский режим хотел бы провести глобальный «саммит мира» на Украине, передает RT. Он отметил, что многие страны готовы провести у себя саммит, включая такие площадки, как Генассамблея ООН.