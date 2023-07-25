В Кремле прокомментировали расширение призывного возраста

Кремль: в вопросе расширения призывного возраста необходимо ориентироваться на Минобороны РФ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Необходимо ориентироваться на точку зрения Минобороны РФ, заявил Дмитрий Песков Фото:

Минобороны РФ предоставило все объяснения по поводу расширения призывного возраста и на них следует ориентироваться. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Объяснения все даны профильными ведомствами. Исходной точкой является аргументированная экспертная точка зрения Минобороны. На нее мы и ориентируемся», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

25 июля были внесены поправки в законопроект о призывной возраст. Он составит 18-30 лет без переходного периода.

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Минобороны РФ предоставило все объяснения по поводу расширения призывного возраста и на них следует ориентироваться. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Объяснения все даны профильными ведомствами. Исходной точкой является аргументированная экспертная точка зрения Минобороны. На нее мы и ориентируемся», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. 25 июля были внесены поправки в законопроект о призывной возраст. Он составит 18-30 лет без переходного периода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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