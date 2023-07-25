В Кремле прокомментировали расширение призывного возраста

Необходимо ориентироваться на точку зрения Минобороны РФ, заявил Дмитрий Песков
Минобороны РФ предоставило все объяснения по поводу расширения призывного возраста и на них следует ориентироваться. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Объяснения все даны профильными ведомствами. Исходной точкой является аргументированная экспертная точка зрения Минобороны. На нее мы и ориентируемся», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
25 июля были внесены поправки в законопроект о призывной возраст. Он составит 18-30 лет без переходного периода.
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