В Кремле прокомментировали расширение призывного возраста

Кремль: в вопросе расширения призывного возраста необходимо ориентироваться на Минобороны РФ

25 июля 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Необходимо ориентироваться на точку зрения Минобороны РФ, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минобороны РФ предоставило все объяснения по поводу расширения призывного возраста и на них следует ориентироваться. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Объяснения все даны профильными ведомствами. Исходной точкой является аргументированная экспертная точка зрения Минобороны. На нее мы и ориентируемся», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. 25 июля были внесены поправки в законопроект о призывной возраст. Он составит 18-30 лет без переходного периода.

Минобороны РФ предоставило все объяснения по поводу расширения призывного возраста и на них следует ориентироваться. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Объяснения все даны профильными ведомствами. Исходной точкой является аргументированная экспертная точка зрения Минобороны. На нее мы и ориентируемся», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. 25 июля были внесены поправки в законопроект о призывной возраст. Он составит 18-30 лет без переходного периода.