Войска РФ освободили поселок на краснолиманском направлении: главное к вечеру 25 июля

Российские солдаты освободили Сергеевку и отразили четыре атаки ВСУ

25 июля 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России освободила поселок Сергеевка на краснолиманском направлении. Также российские войска уничтожили пункт размещения иностранных наемников в Черкасской области. URA.RU приводит главное новости к вечеру 25 июля. Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Сергеевка на краснолиманском направлении, сообщили на брифинге Минобороны РФ. Также в ведомстве заявили, что за сутки было отражено четыре атаки украинских подразделений.

В районе села Вязовок Черкасской области российской армией был уничтожен пункт дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне Киева. Кроме того, армия России поразила склад с вооружением ВСУ в Житомирской области.

Наступление Киева отстает от запланированного графика из-за дефицита боеприпасов. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, операция также затянулась по причине нехватки систем противовоздушной обороны. Французская пресса вовсе назвала наступление ВСУ «драматическим провалом».

ВСУ лишились 30% военной техники за время контрнаступления. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный обозреватель Виктор Литовкин. По его словам, в боях погибло большое количество украинских военных.

Командование ВСУ обмануло бойцов одного из подразделений во время боя. Украинский военнопленный Станислав Кадалов заявил, что ему и другим бойцам была неверно поставлена боевая задача. Им сказали, что российские военные покинули свои позиции, что не соответствовало действительности.

Рядовой российской армии, участвующий в боях в районе Времевского выступа в Запорожье, в одиночку нейтрализовал больше десяти вражеских бойцов. По словам главы пресс-центра группировки войск «Восток» Олега Чехова, ВС РФ смогли сохранить свои позиции благодаря самоотверженности этого солдата.

США намерены передать Киеву разведывательные беспилотники Hornet. Также Вашингтон планирует предоставить ВСУ оборудование для разминирования, авиаракеты Hydra-70, боеприпасы для артиллерии, реактивные системы залпового огня HIMARS, зенитно-ракетную систему NASAMS и бронемашины Stryker.

Украинская армия несет большие потери на херсонском направлении. По словам самих бойцов ВСУ, командиры нередко бросают их в бой без еды и боеприпасов, передает Пятый Канал.

Армия России освободила поселок Сергеевка на краснолиманском направлении. Также российские войска уничтожили пункт размещения иностранных наемников в Черкасской области. URA.RU приводит главное новости к вечеру 25 июля.