Войска РФ освободили поселок на краснолиманском направлении: главное к вечеру 25 июля

Российские солдаты освободили Сергеевку и отразили четыре атаки ВСУ
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, учебные стрельбы, минометный расчет, полигон еланский, 120мм возимый миномет 2б11, тренировка на полигоне, сбойка
ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России освободила поселок Сергеевка на краснолиманском направлении. Также российские войска уничтожили пункт размещения иностранных наемников в Черкасской области. URA.RU приводит главное новости к вечеру 25 июля.

  • Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Сергеевка на краснолиманском направлении, сообщили на брифинге Минобороны РФ. Также в ведомстве заявили, что за сутки было отражено четыре атаки украинских подразделений.
  • В районе села Вязовок Черкасской области российской армией был уничтожен пункт дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне Киева. Кроме того, армия России поразила склад с вооружением ВСУ в Житомирской области.
  • Наступление Киева отстает от запланированного графика из-за дефицита боеприпасов. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, операция также затянулась по причине нехватки систем противовоздушной обороны. Французская пресса вовсе назвала наступление ВСУ «драматическим провалом».
  • ВСУ лишились 30% военной техники за время контрнаступления. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный обозреватель Виктор Литовкин. По его словам, в боях погибло большое количество украинских военных.
  • Командование ВСУ обмануло бойцов одного из подразделений во время боя. Украинский военнопленный Станислав Кадалов заявил, что ему и другим бойцам была неверно поставлена боевая задача. Им сказали, что российские военные покинули свои позиции, что не соответствовало действительности.
  • Рядовой российской армии, участвующий в боях в районе Времевского выступа в Запорожье, в одиночку нейтрализовал больше десяти вражеских бойцов. По словам главы пресс-центра группировки войск «Восток» Олега Чехова, ВС РФ смогли сохранить свои позиции благодаря самоотверженности этого солдата.
  • США намерены передать Киеву разведывательные беспилотники Hornet. Также Вашингтон планирует предоставить ВСУ оборудование для разминирования, авиаракеты Hydra-70, боеприпасы для артиллерии, реактивные системы залпового огня HIMARS, зенитно-ракетную систему NASAMS и бронемашины Stryker.
  • Украинская армия несет большие потери на херсонском направлении. По словам самих бойцов ВСУ, командиры нередко бросают их в бой без еды и боеприпасов, передает Пятый Канал.

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Армия России освободила поселок Сергеевка на краснолиманском направлении. Также российские войска уничтожили пункт размещения иностранных наемников в Черкасской области. URA.RU приводит главное новости к вечеру 25 июля.
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