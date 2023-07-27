Генсек ООН подтвердил приверженность выполнению меморандума с РФ по зерну

ООН привержена выполнению меморандума с РФ об облегчении экспорта российских удобрений и сельскохозяйственной продукции. Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал замглавы МИД РФ Сергею Вершинину.
«Генеральный секретарь подтвердил приверженность ООН выполнению меморандума Россия-ООН и заявил, что продолжит соответствующие усилия», — рассказал Вершинин журналистам. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что Россия ценит подобные усилия ООН, однако хочет увидеть результаты. Вершинин рассказал, что обсуждал с Гутерришем вопросы, касающиеся зерновой сделки.
Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. До этого РФ несколько раз соглашалась продлевать стамбульские соглашения, несмотря на факт неисполнения со стороны Запада договоренностей. Гутерриш 25 июля пообещал, что требования России по зерновой сделке будут выполнены.
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