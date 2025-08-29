В Петербурге ищут учителей для тысяч школьников

В Санкт-Петербурге с 1 сентября 2025 года за парты сядут 619 тысяч школьников, однако в городе сохраняется проблема нехватки педагогических кадров. Несмотря на ввод более 120 новых школ с 2019 года, образовательные учреждения все еще ищут специалистов, сообщают местные власти.
«Все образовательные организации Петербурга укомплектованы педагогическими кадрами за счет внешнего и внутреннего совместительства», — заявили в Комитете по образованию «КП-Петербург». Они уточнили, что общее число педагогических и руководящих работников составляет более 126 тысяч человек.
Тем не менее, в Комитете по труду и занятости населения сообщили, что на портале «Работа России» открыто 1,1 тысячи вакансий для педагогов, включая позиции в государственных и частных школах. Наиболее востребованы учителя математики, физики, химии, русского языка и литературы, педагоги-психологи, дефектологи и учителя начальных классов.
Согласно опросу HeadHunter, с начала 2025 года зарплаты учителей в городе выросли на 19%, достигнув в среднем 54,4 тысячи рублей. Однако на портале «Работа России» указаны и более низкие ставки: например, учителю химии в Московском районе предлагают 26,5–30 тысяч рублей, учителю физики в Приморском районе — 50–95 тысяч рублей, а зарплата учителя начальных классов начинается от 30 тысяч рублей.
