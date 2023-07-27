Путин отправил письмо Ким Чен Ыну, в котором оценил его поддержку СВО

Путин поздравил Ким Чен Ына с юбилеем победы КНДР в войне
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин оценил поддержу КНДР российской спецоперации Фото:

Путин поздравил главу КНДР Ким Чен Ына с 70-летием победы его народа в Отечественной освободительной войне. Поздравительное письмо опубликовано на официальном сайте Кремля. В письме российский президент отметил поддержку КНДР спецоперации на Украине

«Уважаемый господин Ким Чен Ын! Дорогие друзья! Примите искренние поздравления по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне», — говорится в поздравительном письме от Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Российский президент отметил, что твердая поддержка КНДР спецоперации на Украине подчеркивает общий с РФ интерес противостоять Западу. Путин также пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов на его посту.

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Путин поздравил главу КНДР Ким Чен Ына с 70-летием победы его народа в Отечественной освободительной войне. Поздравительное письмо опубликовано на официальном сайте Кремля. В письме российский президент отметил поддержку КНДР спецоперации на Украине «Уважаемый господин Ким Чен Ын! Дорогие друзья! Примите искренние поздравления по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне», — говорится в поздравительном письме от Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля. Российский президент отметил, что твердая поддержка КНДР спецоперации на Украине подчеркивает общий с РФ интерес противостоять Западу. Путин также пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов на его посту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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