Путин отправил письмо Ким Чен Ыну, в котором оценил его поддержку СВО

Путин поздравил главу КНДР Ким Чен Ына с 70-летием победы его народа в Отечественной освободительной войне. Поздравительное письмо опубликовано на официальном сайте Кремля. В письме российский президент отметил поддержку КНДР спецоперации на Украине
«Уважаемый господин Ким Чен Ын! Дорогие друзья! Примите искренние поздравления по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне», — говорится в поздравительном письме от Владимира Путина, опубликованном на
Российский президент отметил, что твердая поддержка КНДР спецоперации на Украине подчеркивает общий с РФ интерес противостоять Западу. Путин также пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов на его посту.
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