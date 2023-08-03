Адвокат заявил о невозможности узнать виновных в лесных пожарах

03 августа 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Проще установить виновность в делах о халатности, считает Евгений Берсенев Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Доказать виновных в лесных пожарах, если это уголовное дело, практически невозможно. Об этом в беседе с URA.RU рассказал адвокат, председатель коллегии адвокатов «Загоруйко, Берсенев и партнеры» Евгений Берсенев. «В уголовном деле сложно доказать, если мы не видим, кто поджигатель, если где-то что-то в лесу происходит. Следствию очень сложно установить виновника и это играет в сторону защиты. Потому что я, как адвокат, говорю, что у нас действует презумпция невиновности. Если следователь не собрал доказательств, то лицо считается невиновным, и все сомнения в виновности толкуются в пользу обвиняемого. Например, история в Сибири — идет уголовное дело, по-моему, энергетиков там привлекают. Это крайне сложные дела. Проводятся соответствующие экспертизы, но они не всегда могут дать однозначный ответ. Они могут выстроить несколько версий. Следователи, суд должны проверять иные версии, исследовать другие обстоятельства, доказательства, показания свидетелей, очевидцев. Мы в суды приносим заключения экспертов, различные рецензии одних специалистов на экспертизы других специалистов, мнения научных работников на какие-то проблемы», — объяснил Евгений Берсенев. Собеседник агентства добавил, что причину возгорания в лесах устанавливает, как правило, тот орган, в который поступило заявление. «Тот орган, который отреагировал, [тот и устанавливает причину возгорания]. Допустим, в какой-то орган поступило заявление или они по рапорту могут возбудить. Когда-то это МЧС. Но в любом случае МЧС передает материалы в следственный комитет», — подытожил он. Ранее в Минэнерго рассказали URA.RU, что впервые в числе причин лесных пожаров стали называть неудовлетворительную работу электрических сетей. Однако аварийные ситуации на ЛЭП не могут являться причиной возникновения очагов пожаров. Это подтверждают заключения независимых экспертов: Омский государственный технический университет, Сибирский федеральный университет, Новосибирский государственный технический университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет и ООО «Болид». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Доказать виновных в лесных пожарах, если это уголовное дело, практически невозможно. Об этом в беседе с URA.RU рассказал адвокат, председатель коллегии адвокатов «Загоруйко, Берсенев и партнеры» Евгений Берсенев. «В уголовном деле сложно доказать, если мы не видим, кто поджигатель, если где-то что-то в лесу происходит. Следствию очень сложно установить виновника и это играет в сторону защиты. Потому что я, как адвокат, говорю, что у нас действует презумпция невиновности. Если следователь не собрал доказательств, то лицо считается невиновным, и все сомнения в виновности толкуются в пользу обвиняемого. Например, история в Сибири — идет уголовное дело, по-моему, энергетиков там привлекают. Это крайне сложные дела. Проводятся соответствующие экспертизы, но они не всегда могут дать однозначный ответ. Они могут выстроить несколько версий. Следователи, суд должны проверять иные версии, исследовать другие обстоятельства, доказательства, показания свидетелей, очевидцев. Мы в суды приносим заключения экспертов, различные рецензии одних специалистов на экспертизы других специалистов, мнения научных работников на какие-то проблемы», — объяснил Евгений Берсенев. Собеседник агентства добавил, что причину возгорания в лесах устанавливает, как правило, тот орган, в который поступило заявление. «Тот орган, который отреагировал, [тот и устанавливает причину возгорания]. Допустим, в какой-то орган поступило заявление или они по рапорту могут возбудить. Когда-то это МЧС. Но в любом случае МЧС передает материалы в следственный комитет», — подытожил он. Ранее в Минэнерго рассказали URA.RU, что впервые в числе причин лесных пожаров стали называть неудовлетворительную работу электрических сетей. Однако аварийные ситуации на ЛЭП не могут являться причиной возникновения очагов пожаров. Это подтверждают заключения независимых экспертов: Омский государственный технический университет, Сибирский федеральный университет, Новосибирский государственный технический университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет и ООО «Болид».