ВСУ получили от Чехии симулятор истребителей F-16 07 августа 2023 в 00:05 Размер текста - 17 + На Украине будут обучать летчиков управлению истребителями F-16 Фото: Министерство обороны Великобритании Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от Чехии симулятор, обучающий летчиков управлению американским истребителем F-16. Об этом сообщили в офисе президента Владимира Зеленского. «Президенту <…> продемонстрировали работу симулятора, переданного Украине Чехией, по подготовке пилотов к работе на самолетах западного образца F-16. На этом симуляторе украинские военные изучат особенности современной техники и ее возможности», — говорится в сообщении на сайте офиса президента. Уточняется, что Зеленский тоже попрактиковался в управлении. Ранее Politico выяснило, что мешает пилотам ВСУ тренироваться на F-16. Это низкий уровень владения английским языком среди украинских пилотов. Из 32-х летчиков лишь восемь человек владеют необходимыми знаниями иностранного языка. Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от Чехии симулятор, обучающий летчиков управлению американским истребителем F-16. Об этом сообщили в офисе президента Владимира Зеленского. «Президенту <…> продемонстрировали работу симулятора, переданного Украине Чехией, по подготовке пилотов к работе на самолетах западного образца F-16. На этом симуляторе украинские военные изучат особенности современной техники и ее возможности», — говорится в сообщении на сайте офиса президента. Уточняется, что Зеленский тоже попрактиковался в управлении. Ранее Politico выяснило, что мешает пилотам ВСУ тренироваться на F-16. Это низкий уровень владения английским языком среди украинских пилотов. Из 32-х летчиков лишь восемь человек владеют необходимыми знаниями иностранного языка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям