06 августа 2023

ВСУ получили от Чехии симулятор истребителей F-16

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Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, stock, ф-16
На Украине будут обучать летчиков управлению истребителями F-16 Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от Чехии симулятор, обучающий летчиков управлению американским истребителем F-16. Об этом сообщили в офисе президента Владимира Зеленского.

«Президенту <…> продемонстрировали работу симулятора, переданного Украине Чехией, по подготовке пилотов к работе на самолетах западного образца F-16. На этом симуляторе украинские военные изучат особенности современной техники и ее возможности», — говорится в сообщении на сайте офиса президента. Уточняется, что Зеленский тоже попрактиковался в управлении.

Ранее Politico выяснило, что мешает пилотам ВСУ тренироваться на F-16. Это низкий уровень владения английским языком среди украинских пилотов. Из 32-х летчиков лишь восемь человек владеют необходимыми знаниями иностранного языка.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от Чехии симулятор, обучающий летчиков управлению американским истребителем F-16. Об этом сообщили в офисе президента Владимира Зеленского. «Президенту <…> продемонстрировали работу симулятора, переданного Украине Чехией, по подготовке пилотов к работе на самолетах западного образца F-16. На этом симуляторе украинские военные изучат особенности современной техники и ее возможности», — говорится в сообщении на сайте офиса президента. Уточняется, что Зеленский тоже попрактиковался в управлении. Ранее Politico выяснило, что мешает пилотам ВСУ тренироваться на F-16. Это низкий уровень владения английским языком среди украинских пилотов. Из 32-х летчиков лишь восемь человек владеют необходимыми знаниями иностранного языка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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