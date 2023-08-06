ВСУ получили от Чехии симулятор истребителей F-16

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от Чехии симулятор, обучающий летчиков управлению американским истребителем F-16. Об этом сообщили в офисе президента Владимира Зеленского.
«Президенту <…> продемонстрировали работу симулятора, переданного Украине Чехией, по подготовке пилотов к работе на самолетах западного образца F-16. На этом симуляторе украинские военные изучат особенности современной техники и ее возможности», — говорится в сообщении на сайте офиса президента. Уточняется, что Зеленский тоже попрактиковался в управлении.
Ранее Politico выяснило, что мешает пилотам ВСУ тренироваться на F-16. Это низкий уровень владения английским языком среди украинских пилотов. Из 32-х летчиков лишь восемь человек владеют необходимыми знаниями иностранного языка.
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