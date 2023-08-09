Пропавший без вести в Сергиевом Посаде пытался дозвониться до супруги из-под завалов

09 августа 2023 в 19:59 Размер текста - 17 +

Мужчина звонил супруге из-под завалов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Один из пропавших без вести в Сергиевом Посаде пытался дозвониться до супруги. Она не успела взять трубку, а теперь его телефон разряжен. Женщина предполагает, что муж звонил ей из-под завалов. «Супруга пропавшего пропустила его звонок, а теперь телефон мужа не отвечает. Она предполагает, что ее 62-летний муж пытался связаться с ней из-под руин», — передает корреспондент издания Life.

Один из пропавших без вести в Сергиевом Посаде пытался дозвониться до супруги. Она не успела взять трубку, а теперь его телефон разряжен. Женщина предполагает, что муж звонил ей из-под завалов. «Супруга пропавшего пропустила его звонок, а теперь телефон мужа не отвечает. Она предполагает, что ее 62-летний муж пытался связаться с ней из-под руин», — передает корреспондент издания Life.