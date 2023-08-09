Пропавший без вести в Сергиевом Посаде пытался дозвониться до супруги из-под завалов

Мужчина звонил супруге из-под завалов
Один из пропавших без вести в Сергиевом Посаде пытался дозвониться до супруги. Она не успела взять трубку, а теперь его телефон разряжен. Женщина предполагает, что муж звонил ей из-под завалов.
«Супруга пропавшего пропустила его звонок, а теперь телефон мужа не отвечает. Она предполагает, что ее 62-летний муж пытался связаться с ней из-под руин», — передает корреспондент издания Life.
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