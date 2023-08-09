Пропавший без вести в Сергиевом Посаде пытался дозвониться до супруги из-под завалов

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Мужчина звонил супруге из-под завалов Фото:

Один из пропавших без вести в Сергиевом Посаде пытался дозвониться до супруги. Она не успела взять трубку, а теперь его телефон разряжен. Женщина предполагает, что муж звонил ей из-под завалов.

«Супруга пропавшего пропустила его звонок, а теперь телефон мужа не отвечает. Она предполагает, что ее 62-летний муж пытался связаться с ней из-под руин», — передает корреспондент издания Life.

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Один из пропавших без вести в Сергиевом Посаде пытался дозвониться до супруги. Она не успела взять трубку, а теперь его телефон разряжен. Женщина предполагает, что муж звонил ей из-под завалов. «Супруга пропавшего пропустила его звонок, а теперь телефон мужа не отвечает. Она предполагает, что ее 62-летний муж пытался связаться с ней из-под руин», — передает корреспондент издания Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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