Терапевт объяснила, как не заболеть на отдыхе

Терапевт Романенко: на курортах нужно чаще мыть руки и пить бутилированную воду
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Клипарт. Екатеринбург, море, море берег, пляж, отпуск, отдых, юг
Туристам рекомендуют находится на солнце до 11 или после 17 часов Фото:

Соблюдение правил гигиены и употребление бутилированной воды поможет отдохнуть на курорте без вреда для здоровья. Об этом сообщила терапевт Татьяна Романенко.

«Во время пандемии коронавирусной инфекции все часто мыли руки, а сейчас некоторые снова начали про это забывать. Мыть руки перед едой и после посещения общественных мест нужно обязательно. На руках могут находиться источники многих инфекций, чаще всего пищевых», — сообщила Романенко в интервью радио Sputnik.

Во время жары необходимо употреблять много жидкости, но это не должна быть вода из-под крана. Лучше пить бутилированную воду и избегать напитков со льдом. Врач рекомендует туристам везде носить с собой теплые вещи на случай, если они окажутся в помещении с кондиционером. Это правило позволит не простудиться. На солнце лучше всего находится до 11 часов и после 17. Необходимо помнить о головном уборе, который спасет от теплового удара.

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Соблюдение правил гигиены и употребление бутилированной воды поможет отдохнуть на курорте без вреда для здоровья. Об этом сообщила терапевт Татьяна Романенко. «Во время пандемии коронавирусной инфекции все часто мыли руки, а сейчас некоторые снова начали про это забывать. Мыть руки перед едой и после посещения общественных мест нужно обязательно. На руках могут находиться источники многих инфекций, чаще всего пищевых», — сообщила Романенко в интервью радио Sputnik. Во время жары необходимо употреблять много жидкости, но это не должна быть вода из-под крана. Лучше пить бутилированную воду и избегать напитков со льдом. Врач рекомендует туристам везде носить с собой теплые вещи на случай, если они окажутся в помещении с кондиционером. Это правило позволит не простудиться. На солнце лучше всего находится до 11 часов и после 17. Необходимо помнить о головном уборе, который спасет от теплового удара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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