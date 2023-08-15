ФСБ поймала крымчанина, готовившего теракт по заданию СБУ 15 августа 2023 в 11:35 Размер текста - 17 + ФСБ задержала украинского сторонника, раскрывавшего Киеву информацию о военных грузах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала сторонника Украины, который раскрывал информацию о военном грузе. Им оказался житель республики Крым. «Задержанный подтвердил, что сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ) и сообщил координаты схрона, в котором нашли самодельную бомбу массой около одного килограмма в тротиловом эквиваленте», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что ФСБ раскрыла гражданина РФ, который сообщал СБУ о грузах, следующих через Крым в зону спецоперации. В августе ФСБ также был задержан россиянин. Его подозревали в подрыве на газопроводе в Крыму по заданию спецслужб Украины. Он признался в содеянном. Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала сторонника Украины, который раскрывал информацию о военном грузе. Им оказался житель республики Крым. «Задержанный подтвердил, что сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ) и сообщил координаты схрона, в котором нашли самодельную бомбу массой около одного килограмма в тротиловом эквиваленте», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что ФСБ раскрыла гражданина РФ, который сообщал СБУ о грузах, следующих через Крым в зону спецоперации. В августе ФСБ также был задержан россиянин. Его подозревали в подрыве на газопроводе в Крыму по заданию спецслужб Украины. Он признался в содеянном. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям