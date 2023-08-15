ФСБ поймала крымчанина, готовившего теракт по заданию СБУ

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День Победы. Челябинск, фсб
ФСБ задержала украинского сторонника, раскрывавшего Киеву информацию о военных грузах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала сторонника Украины, который раскрывал информацию о военном грузе. Им оказался житель республики Крым.

«Задержанный подтвердил, что сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ) и сообщил координаты схрона, в котором нашли самодельную бомбу массой около одного килограмма в тротиловом эквиваленте», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что ФСБ раскрыла гражданина РФ, который сообщал СБУ о грузах, следующих через Крым в зону спецоперации.

В августе ФСБ также был задержан россиянин. Его подозревали в подрыве на газопроводе в Крыму по заданию спецслужб Украины. Он признался в содеянном.

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала сторонника Украины, который раскрывал информацию о военном грузе. Им оказался житель республики Крым. «Задержанный подтвердил, что сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ) и сообщил координаты схрона, в котором нашли самодельную бомбу массой около одного килограмма в тротиловом эквиваленте», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что ФСБ раскрыла гражданина РФ, который сообщал СБУ о грузах, следующих через Крым в зону спецоперации. В августе ФСБ также был задержан россиянин. Его подозревали в подрыве на газопроводе в Крыму по заданию спецслужб Украины. Он признался в содеянном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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