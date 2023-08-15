ФСБ поймала крымчанина, готовившего теракт по заданию СБУ

ФСБ задержала украинского сторонника, раскрывавшего Киеву информацию о военных грузах
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала сторонника Украины, который раскрывал информацию о военном грузе. Им оказался житель республики Крым.
«Задержанный подтвердил, что сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ) и сообщил координаты схрона, в котором нашли самодельную бомбу массой около одного килограмма в тротиловом эквиваленте», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что ФСБ раскрыла гражданина РФ, который сообщал СБУ о грузах, следующих через Крым в зону спецоперации.
В августе ФСБ также был задержан россиянин. Его подозревали в подрыве на газопроводе в Крыму по заданию спецслужб Украины. Он признался в содеянном.
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