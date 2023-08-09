09 августа 2023

В Приамурье задержали мужчину, собравшегося воевать на стороне ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор главарю преступной группы Дмитрию Романову. Курган, арест, преступник, судебное заседание, задержанный, арестант
Наказание за это преступление — свыше 10 лет лишения свободы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Житель Приамурья, который хотел перейти на сторону ВСУ в спецоперации, заключен под стражу на 2 месяца. Об этом сообщает пресс-служба городского суда Благовещенска.

«Следствием производится сбор и закрепления доказательств. На основании изложенного, суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца», — передает РИА Новости выдержку из сообщения. Из материалов дела следует, что мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против основ конституционного строя и безопасности государства и представляет повышенную общественную опасность.

С начала СВО на Украине зафиксирована масса подобных случаев. Так, например, ранее, 28 июля, ФСБ России задержала жителя Орловской области за связь с украинскими террористическими военизированными объединениями. Уточняется, что россиянин собирался перебраться на Украину и принимать участие в конфликте на стороне ВСУ. Днем ранее в Брянской области по аналогичной причине был задержан другой мужчина.

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Житель Приамурья, который хотел перейти на сторону ВСУ в спецоперации, заключен под стражу на 2 месяца. Об этом сообщает пресс-служба городского суда Благовещенска. «Следствием производится сбор и закрепления доказательств. На основании изложенного, суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца», — передает РИА Новости выдержку из сообщения. Из материалов дела следует, что мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против основ конституционного строя и безопасности государства и представляет повышенную общественную опасность. С начала СВО на Украине зафиксирована масса подобных случаев. Так, например, ранее, 28 июля, ФСБ России задержала жителя Орловской области за связь с украинскими террористическими военизированными объединениями. Уточняется, что россиянин собирался перебраться на Украину и принимать участие в конфликте на стороне ВСУ. Днем ранее в Брянской области по аналогичной причине был задержан другой мужчина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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