В Приамурье задержали мужчину, собравшегося воевать на стороне ВСУ

10 августа 2023 в 06:08 Размер текста - 17 +

Наказание за это преступление — свыше 10 лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Приамурья, который хотел перейти на сторону ВСУ в спецоперации, заключен под стражу на 2 месяца. Об этом сообщает пресс-служба городского суда Благовещенска. «Следствием производится сбор и закрепления доказательств. На основании изложенного, суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца», — передает РИА Новости выдержку из сообщения. Из материалов дела следует, что мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против основ конституционного строя и безопасности государства и представляет повышенную общественную опасность. С начала СВО на Украине зафиксирована масса подобных случаев. Так, например, ранее, 28 июля, ФСБ России задержала жителя Орловской области за связь с украинскими террористическими военизированными объединениями. Уточняется, что россиянин собирался перебраться на Украину и принимать участие в конфликте на стороне ВСУ. Днем ранее в Брянской области по аналогичной причине был задержан другой мужчина.

Житель Приамурья, который хотел перейти на сторону ВСУ в спецоперации, заключен под стражу на 2 месяца. Об этом сообщает пресс-служба городского суда Благовещенска. «Следствием производится сбор и закрепления доказательств. На основании изложенного, суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца», — передает РИА Новости выдержку из сообщения. Из материалов дела следует, что мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против основ конституционного строя и безопасности государства и представляет повышенную общественную опасность. С начала СВО на Украине зафиксирована масса подобных случаев. Так, например, ранее, 28 июля, ФСБ России задержала жителя Орловской области за связь с украинскими террористическими военизированными объединениями. Уточняется, что россиянин собирался перебраться на Украину и принимать участие в конфликте на стороне ВСУ. Днем ранее в Брянской области по аналогичной причине был задержан другой мужчина.