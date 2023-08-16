Украинские СМИ сообщили о взрывах около Харькова «Клименко Тайм» сообщило о взрывах в Харьковской области 16 августа 2023 в 18:00 Размер текста - 17 + Местные telegram-каналы сообщили о работе ПВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харьковской области звучат взрывы. Об этом сообщают местные украинские СМИ. «Сообщают о взрывах в пригороде Харькова. В регионе объявлена воздушная тревога», — передает telegram-канал Klymenko Time. Другой популярный telegram-канал сообщал не менее, чем о четырех взрывах в области. По его данным, в регионе работает система ПВО. Официальных сообщений о взрывах пока не было. В Харьковской области звучат взрывы. Об этом сообщают местные украинские СМИ. «Сообщают о взрывах в пригороде Харькова. В регионе объявлена воздушная тревога», — передает telegram-канал Klymenko Time. Другой популярный telegram-канал сообщал не менее, чем о четырех взрывах в области. По его данным, в регионе работает система ПВО. Официальных сообщений о взрывах пока не было. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям