Украинские СМИ сообщили о взрывах около Харькова

«Клименко Тайм» сообщило о взрывах в Харьковской области
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Донецк во время обострения конфликта между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Донецк, последствия, днр, донецк, школа, разрушения, окно, выбитые стекла, обстрел, разбитое
Местные telegram-каналы сообщили о работе ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Харьковской области звучат взрывы. Об этом сообщают местные украинские СМИ.

«Сообщают о взрывах в пригороде Харькова. В регионе объявлена воздушная тревога», — передает telegram-канал Klymenko Time.

Другой популярный telegram-канал сообщал не менее, чем о четырех взрывах в области. По его данным, в регионе работает система ПВО. Официальных сообщений о взрывах пока не было.

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В Харьковской области звучат взрывы. Об этом сообщают местные украинские СМИ. «Сообщают о взрывах в пригороде Харькова. В регионе объявлена воздушная тревога», — передает telegram-канал Klymenko Time. Другой популярный telegram-канал сообщал не менее, чем о четырех взрывах в области. По его данным, в регионе работает система ПВО. Официальных сообщений о взрывах пока не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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