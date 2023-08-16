Украинские СМИ сообщили о взрывах около Харькова

Местные telegram-каналы сообщили о работе ПВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Харьковской области звучат взрывы. Об этом сообщают местные украинские СМИ.
«Сообщают о взрывах в пригороде Харькова. В регионе объявлена воздушная тревога», — передает telegram-канал Klymenko Time.
Другой популярный telegram-канал сообщал не менее, чем о четырех взрывах в области. По его данным, в регионе работает система ПВО. Официальных сообщений о взрывах пока не было.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.