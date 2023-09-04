ВОЗ предупредила о появлении новых смертельных штаммов гриппа в конце 2023 года

04 сентября 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

ВОЗ рекомендует делать сезонную прививку, чтобы не заразиться новыми штаммами гриппа Фото: Денис Моргунов © URA.RU В конце 2023 года в мире появятся четыре новых смертельных штамма гриппа. Об этом сообщают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По их словам, болезни будут протекать тяжелее и опаснее COVID-19. «Эксперты ВОЗ прогнозируют в конце 2023 распространение четырех новых штаммов гриппа. <…> По их данным, течение новых подвариантов гриппа будет даже опаснее коронавируса», — передает Пятый канал. Там уточнили, что болезнь будет продолжительной и вызывать осложнения, например, в виде пневмонии. ВОЗ рекомендует делать сезонную прививку, чтобы обезопасить себя. Грипп активно развивается с течением лет. Так, в 2022 году в России распространился новый опасный вирус — «свиной грипп». Позже его обнаружили во всех регионах РФ. Кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказывал, что любой вирус гриппа может проникнуть в организм с дыханием через нос или рот, но также он способен поразить человека через глаза. Академик РАН Виталий Зверев предупреждал, что те, кто не привился от гриппа, за сезон могут несколько раз переболеть разными штаммами.

В конце 2023 года в мире появятся четыре новых смертельных штамма гриппа. Об этом сообщают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По их словам, болезни будут протекать тяжелее и опаснее COVID-19. «Эксперты ВОЗ прогнозируют в конце 2023 распространение четырех новых штаммов гриппа. <…> По их данным, течение новых подвариантов гриппа будет даже опаснее коронавируса», — передает Пятый канал. Там уточнили, что болезнь будет продолжительной и вызывать осложнения, например, в виде пневмонии. ВОЗ рекомендует делать сезонную прививку, чтобы обезопасить себя. Грипп активно развивается с течением лет. Так, в 2022 году в России распространился новый опасный вирус — «свиной грипп». Позже его обнаружили во всех регионах РФ. Кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказывал, что любой вирус гриппа может проникнуть в организм с дыханием через нос или рот, но также он способен поразить человека через глаза. Академик РАН Виталий Зверев предупреждал, что те, кто не привился от гриппа, за сезон могут несколько раз переболеть разными штаммами.