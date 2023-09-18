Зеленскому предрекли провальное выступление на Генассамблее ООН

К выступлению президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН страны Запада отнесутся холодно. Об этом заявил глава направления, занимающегося вопросами ООН, в аналитическом центре International Crisis Group (ICG) Ричард Гоуэн.
«Несмотря на то, что западные лидеры хотят его видеть, весьма много других лидеров могут отреагировать достаточно холодно на многие его посылы», — передает слова Ричарда Гоуэна РИА Новости. По его мнению, представители африканских, азиатских и латиноамериканских стран будут против отказа Зеленского от дипломатии с РФ.
Если лидер Украины будет продолжать настаивать на продолжении конфликта с Россией, то многие с ним не согласятся. «Если он будет слишком жестким, он может превратить эту возможность в дипломатический кризис для Украины», — добавил Ричард Гоуэн.
Ранее сообщалось, что Зеленский планирует присутствовать на встрече глав государств ООН в сентябре. Однако участие лидера Украины пока не подтверждено.
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