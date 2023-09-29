Киберэксперт назвал новые цели атак хакеров

Киберэксперт Избаенков: продуктовые магазины стали уязвимы к атакам хакеров

30 сентября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Хакерским атакам в этом году подвергаются и продуктовые магазины, отметил Артем Избаенков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новыми целями атак киберпреступников в 2023 году стали продуктовые магазины, маркетплейсы (типа OZON и Wildberries), онлайн-переводчики и биржи фрилансеров. Об этом URA.RU рассказал директор по развитию направления кибербезопасности IT-центра «EdgeЦентр» Артем Избаенков. «Судя по динамике активностей и методам организации DDOS-атак (хакерская атака на вычислительную систему для остановки ее работы), все чаще внимание кибертеррористов смещается на средний бизнес. В начале 2023 года в топ попали среднерегиональные ритейлеры и продуктовые магазины. Среди популярных целей также оказались совсем неожиданные сервисы — онлайн-переводчики и биржи фрилансеров. Еще одним очень уязвимым сегментом являются маркетплейсы, так как они содержат большое количество личных данных покупателей, продавцов, информацию о банковских картах. Какая индустрия окажется под угрозой дальше, предсказать очень сложно», — объяснил Артем Избаенков. По словам директора по развитию направления кибербезопасности, после атак хакеров в общий доступ попадают личные данные россиян. «Главный вред от киберпреступников в том, что из-за их действий в открытом доступе могут появиться базы данных физических лиц, которыми могут воспользоваться мошенники. Кроме того, в результате DDOS-атак пользователи не могут выполнять привычные действия, растет недовольство сервисами, у людей появляются бытовые проблемы, срываются планы, компании терпят убытки. 28 сентября система регистрации пассажиров Leonardo оказалась под серьезной угрозой из-за массированной DDOS-атаки. Запустить ее удалось только через несколько часов. За этой и многими другими громкими атаками стоят активисты из IT-армии Украины. Наилучшим решением для предотвращения подобных инцидентов в будущем будет использование защищенных каналов связи для фильтрации огромного потока трафика и последующее внедрение более тонких фильтров для защиты веб-приложений компании», — добавил Избаенков. Из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo была затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети «Аэрофлот». Проблемы с бронью возникли у «Победы», «России» и «Уральских авиалиний». Ранее система Leonardo была внедрена в более 50 авиакомпаний. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новыми целями атак киберпреступников в 2023 году стали продуктовые магазины, маркетплейсы (типа OZON и Wildberries), онлайн-переводчики и биржи фрилансеров. Об этом URA.RU рассказал директор по развитию направления кибербезопасности IT-центра «EdgeЦентр» Артем Избаенков. «Судя по динамике активностей и методам организации DDOS-атак (хакерская атака на вычислительную систему для остановки ее работы), все чаще внимание кибертеррористов смещается на средний бизнес. В начале 2023 года в топ попали среднерегиональные ритейлеры и продуктовые магазины. Среди популярных целей также оказались совсем неожиданные сервисы — онлайн-переводчики и биржи фрилансеров. Еще одним очень уязвимым сегментом являются маркетплейсы, так как они содержат большое количество личных данных покупателей, продавцов, информацию о банковских картах. Какая индустрия окажется под угрозой дальше, предсказать очень сложно», — объяснил Артем Избаенков. По словам директора по развитию направления кибербезопасности, после атак хакеров в общий доступ попадают личные данные россиян. «Главный вред от киберпреступников в том, что из-за их действий в открытом доступе могут появиться базы данных физических лиц, которыми могут воспользоваться мошенники. Кроме того, в результате DDOS-атак пользователи не могут выполнять привычные действия, растет недовольство сервисами, у людей появляются бытовые проблемы, срываются планы, компании терпят убытки. 28 сентября система регистрации пассажиров Leonardo оказалась под серьезной угрозой из-за массированной DDOS-атаки. Запустить ее удалось только через несколько часов. За этой и многими другими громкими атаками стоят активисты из IT-армии Украины. Наилучшим решением для предотвращения подобных инцидентов в будущем будет использование защищенных каналов связи для фильтрации огромного потока трафика и последующее внедрение более тонких фильтров для защиты веб-приложений компании», — добавил Избаенков. Из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo была затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети «Аэрофлот». Проблемы с бронью возникли у «Победы», «России» и «Уральских авиалиний». Ранее система Leonardo была внедрена в более 50 авиакомпаний.