SHOT: мигрант домогался до 7-летнего мальчика в Петербурге

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Город. Курган, жалоба, полиция, сотрудник полиции, мвд россии
Полиция задержала подозреваемого по горячим следам Фото:

В Санкт-Петербурге в барбершопе миграт домогался до семилетнего мальчика, которого мама привела на стрижку. В соцсетях сообщается, что за ребенка заступились сотрудники заведения.

«Мама привела 7-летнего мальчика на стрижку в барбершоп на улице Федора Абрамова [Санкт-Петербург]. В какой-то момент к мальчику пристал один из клиентов заведения и стал до него домогаться, его попытались остановить сотрудники салона, но он скрылся с места происшествия», — сообщает telegram-канал SHOT. По горячим следам полиция задержала 20-летнего мужчину.

Сейчас мужчина находится в СИЗО. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В Санкт-Петербурге в барбершопе миграт домогался до семилетнего мальчика, которого мама привела на стрижку. В соцсетях сообщается, что за ребенка заступились сотрудники заведения. «Мама привела 7-летнего мальчика на стрижку в барбершоп на улице Федора Абрамова [Санкт-Петербург]. В какой-то момент к мальчику пристал один из клиентов заведения и стал до него домогаться, его попытались остановить сотрудники салона, но он скрылся с места происшествия», — сообщает telegram-канал SHOT. По горячим следам полиция задержала 20-летнего мужчину. Сейчас мужчина находится в СИЗО. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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