SHOT: мигрант домогался до 7-летнего мальчика в Петербурге

Полиция задержала подозреваемого по горячим следам
В Санкт-Петербурге в барбершопе миграт домогался до семилетнего мальчика, которого мама привела на стрижку. В соцсетях сообщается, что за ребенка заступились сотрудники заведения.
«Мама привела 7-летнего мальчика на стрижку в барбершоп на улице Федора Абрамова [Санкт-Петербург]. В какой-то момент к мальчику пристал один из клиентов заведения и стал до него домогаться, его попытались остановить сотрудники салона, но он скрылся с места происшествия», — сообщает telegram-канал SHOT. По горячим следам полиция задержала 20-летнего мужчину.
Сейчас мужчина находится в СИЗО. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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