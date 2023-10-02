В США напали на конгрессмена Куэльяра у Белого дома

03 октября 2023 в 08:55 Размер текста - 17 +

Конгрессмену угрожали оружием недалеко от Капитолия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В США напали на конгрессмена-демократа Генри Куэльяра. Ему угрожали оружием недалеко от Капитолия, пишет The Washington Post. «В результате нападения у Куэльяра украли автомобиль», — сообщает The Washington Post со ссылкой на полицию. Сам демократ не пострадал. Как уточняет Politico, нападение произошло на фоне всплеска угонов машин в Вашингтоне. А это ограбление — не первый случай, когда высокопоставленные лица США подвергаются нападениям.

В США напали на конгрессмена-демократа Генри Куэльяра. Ему угрожали оружием недалеко от Капитолия, пишет The Washington Post. «В результате нападения у Куэльяра украли автомобиль», — сообщает The Washington Post со ссылкой на полицию. Сам демократ не пострадал. Как уточняет Politico, нападение произошло на фоне всплеска угонов машин в Вашингтоне. А это ограбление — не первый случай, когда высокопоставленные лица США подвергаются нападениям.