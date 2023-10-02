02 октября 2023

В США напали на конгрессмена Куэльяра у Белого дома

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Конгрессмену угрожали оружием недалеко от Капитолия Фото:

В США напали на конгрессмена-демократа Генри Куэльяра. Ему угрожали оружием недалеко от Капитолия, пишет The Washington Post.

«В результате нападения у Куэльяра украли автомобиль», — сообщает The Washington Post со ссылкой на полицию. Сам демократ не пострадал.

Как уточняет Politico, нападение произошло на фоне всплеска угонов машин в Вашингтоне. А это ограбление — не первый случай, когда высокопоставленные лица США подвергаются нападениям.

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В США напали на конгрессмена-демократа Генри Куэльяра. Ему угрожали оружием недалеко от Капитолия, пишет The Washington Post. «В результате нападения у Куэльяра украли автомобиль», — сообщает The Washington Post со ссылкой на полицию. Сам демократ не пострадал. Как уточняет Politico, нападение произошло на фоне всплеска угонов машин в Вашингтоне. А это ограбление — не первый случай, когда высокопоставленные лица США подвергаются нападениям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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