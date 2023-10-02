В США напали на конгрессмена Куэльяра у Белого дома

Конгрессмену угрожали оружием недалеко от Капитолия
В США напали на конгрессмена-демократа Генри Куэльяра. Ему угрожали оружием недалеко от Капитолия, пишет The Washington Post.
«В результате нападения у Куэльяра украли автомобиль», — сообщает The Washington Post со ссылкой на полицию. Сам демократ не пострадал.
Как уточняет Politico, нападение произошло на фоне всплеска угонов машин в Вашингтоне. А это ограбление — не первый случай, когда высокопоставленные лица США подвергаются нападениям.
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