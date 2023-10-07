Эксперт по Израилю назвал итоги его войны с ХАМАС

Эксперт по Израилю Каргин: война Израиля и ХАМАС приведет к отставке Нетаньяху

07 октября 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

Израилю удастся подавить движение ХАМАС, убежден Каргин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Война между Израилем и движением ХАМАС может завершиться отставкой премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин. «Чем бы не закончилась эта война, она, скорее всего, приведет к отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху. 50 лет назад в войну Судного дня ушла в отставку Голда Меир, которая так же пропустила это нападение», — передает слова эксперта « Газета.Ru» . Каргин убежден, что Израилю удастся подавить движение ХАМАС. Однако, на данный момент страна несет очень большие потери. Всех религиозных граждан призывают прекратить Шаббат, вооружится и встать на защиту государства. Военный конфликт в Израиле начался утром 7 октября. Движение ХАМАС из сектора Газа выпустили пять тысяч ракет. Позже боевики ворвались в приграничные районы государства. Более 500 человек пострадали. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что столкновение перешло в состояние полномасштабной войны.

Война между Израилем и движением ХАМАС может завершиться отставкой премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин. «Чем бы не закончилась эта война, она, скорее всего, приведет к отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху. 50 лет назад в войну Судного дня ушла в отставку Голда Меир, которая так же пропустила это нападение», — передает слова эксперта «Газета.Ru». Каргин убежден, что Израилю удастся подавить движение ХАМАС. Однако, на данный момент страна несет очень большие потери. Всех религиозных граждан призывают прекратить Шаббат, вооружится и встать на защиту государства. Военный конфликт в Израиле начался утром 7 октября. Движение ХАМАС из сектора Газа выпустили пять тысяч ракет. Позже боевики ворвались в приграничные районы государства. Более 500 человек пострадали. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что столкновение перешло в состояние полномасштабной войны.