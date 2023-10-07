Эксперт по Израилю назвал итоги его войны с ХАМАС

Война между Израилем и движением ХАМАС может завершиться отставкой премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин.
«Чем бы не закончилась эта война, она, скорее всего, приведет к отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху. 50 лет назад в войну Судного дня ушла в отставку Голда Меир, которая так же пропустила это нападение», — передает слова эксперта «
Каргин убежден, что Израилю удастся подавить движение ХАМАС. Однако, на данный момент страна несет очень большие потери. Всех религиозных граждан призывают прекратить Шаббат, вооружится и встать на защиту государства.
Военный конфликт в Израиле начался утром 7 октября. Движение ХАМАС из сектора Газа выпустили пять тысяч ракет. Позже боевики ворвались в приграничные районы государства. Более 500 человек пострадали. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что столкновение перешло в состояние полномасштабной войны.
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