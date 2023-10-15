Путин рассказал, как достичь мира

Путин об отношениях с США: РФ готовится к войне, но хочет мира

15 октября 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сообщил, что война с США не будет похожа на СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал отношения с западными странами фразой «хочешь мира, готовься к войне». Он отметил, что если у США будет желание воевать с Россией, то этот конфликт не будет похож на СВО. «Говорить о том, что США готовится к войне с Россией… Мы все готовимся к войне, мы все готовимся, так как следуем древнему принципу: хочешь мира — готовься к войне», — заявил Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Интервью опубликовано в telegram-канале корреспондента. Путин отметил, что РФ действует по древнему принципу, так как хочет мира. Однако глава государства заявил, что если США намерены воевать с Россией, то этот конфликт не будет похож на спецоперацию, которая идет на Украине. Ранее Конгресс США заявил, что необходимо подготовиться к войне с РФ и Китаем, передает телеканал 360. Владимир Путин сообщил, что подготовка США к войне с Китаем и Россией является чушью.

Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал отношения с западными странами фразой «хочешь мира, готовься к войне». Он отметил, что если у США будет желание воевать с Россией, то этот конфликт не будет похож на СВО. «Говорить о том, что США готовится к войне с Россией… Мы все готовимся к войне, мы все готовимся, так как следуем древнему принципу: хочешь мира — готовься к войне», — заявил Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Интервью опубликовано в telegram-канале корреспондента. Путин отметил, что РФ действует по древнему принципу, так как хочет мира. Однако глава государства заявил, что если США намерены воевать с Россией, то этот конфликт не будет похож на спецоперацию, которая идет на Украине. Ранее Конгресс США заявил, что необходимо подготовиться к войне с РФ и Китаем, передает телеканал 360. Владимир Путин сообщил, что подготовка США к войне с Китаем и Россией является чушью.