Банки обязали раскрывать «подводные камни» при рекламе кредитов

Центробанк обязал кредиторов сообщать в рекламе максимальную ставку

18 октября 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Банки должны одинаково рекламировать условия кредитов выгодных и не совсем кредитных ставок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские кредитные и микрофинансовые организации обязаны указывать диапазон полной стоимости кредита или займа в процентах годовых. Соответствующий закон вступает в силу с 23 октября, сообщает пресс-служба Банка России. «Кредитные организации обязаны в рекламе своих продуктов указывать диапазон полной стоимости кредита или займа в процентах годовых», — говорится в пресс-релизе ЦБ . Закон, запрещающий кредиторам рекламировать только привлекательные процентные ставки, вступает в силу с 23 октября. Уточняется, что «менее привлекательные» ставки должны отображаться тем же шрифтом, что и привлекательные, как и параметры обоих предложений. Регулятор считает, что новые нормы должны заставить заемщиков обращать внимание на дополнительные условия кредитного договора и осознано оценивать нагрузку. Ранее юрист Игорь Поздняков назвал категорию граждан, которым ни в коем случае нельзя брать кредиты. Финансист Ольга Дайнеко предупредила о главных ошибках при досрочном погашении ипотеки.

Российские кредитные и микрофинансовые организации обязаны указывать диапазон полной стоимости кредита или займа в процентах годовых. Соответствующий закон вступает в силу с 23 октября, сообщает пресс-служба Банка России. «Кредитные организации обязаны в рекламе своих продуктов указывать диапазон полной стоимости кредита или займа в процентах годовых», — говорится в пресс-релизе ЦБ. Закон, запрещающий кредиторам рекламировать только привлекательные процентные ставки, вступает в силу с 23 октября. Уточняется, что «менее привлекательные» ставки должны отображаться тем же шрифтом, что и привлекательные, как и параметры обоих предложений. Регулятор считает, что новые нормы должны заставить заемщиков обращать внимание на дополнительные условия кредитного договора и осознано оценивать нагрузку. Ранее юрист Игорь Поздняков назвал категорию граждан, которым ни в коем случае нельзя брать кредиты. Финансист Ольга Дайнеко предупредила о главных ошибках при досрочном погашении ипотеки.