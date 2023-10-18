Банки обязали раскрывать «подводные камни» при рекламе кредитов

Центробанк обязал кредиторов сообщать в рекламе максимальную ставку
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Открытие отделения ПСБ в Херсоне. Украина, Херсонская область, кредитование, банк псб, банкомат псб, кредит псб
Банки должны одинаково рекламировать условия кредитов выгодных и не совсем кредитных ставок Фото:

Российские кредитные и микрофинансовые организации обязаны указывать диапазон полной стоимости кредита или займа в процентах годовых. Соответствующий закон вступает в силу с 23 октября, сообщает пресс-служба Банка России.

«Кредитные организации обязаны в рекламе своих продуктов указывать диапазон полной стоимости кредита или займа в процентах годовых», — говорится в пресс-релизе ЦБ. Закон, запрещающий кредиторам рекламировать только привлекательные процентные ставки, вступает в силу с 23 октября.

Уточняется, что «менее привлекательные» ставки должны отображаться тем же шрифтом, что и привлекательные, как и параметры обоих предложений. Регулятор считает, что новые нормы должны заставить заемщиков обращать внимание на дополнительные условия кредитного договора и осознано оценивать нагрузку.

Ранее юрист Игорь Поздняков назвал категорию граждан, которым ни в коем случае нельзя брать кредиты. Финансист Ольга Дайнеко предупредила о главных ошибках при досрочном погашении ипотеки.

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Российские кредитные и микрофинансовые организации обязаны указывать диапазон полной стоимости кредита или займа в процентах годовых. Соответствующий закон вступает в силу с 23 октября, сообщает пресс-служба Банка России. «Кредитные организации обязаны в рекламе своих продуктов указывать диапазон полной стоимости кредита или займа в процентах годовых», — говорится в пресс-релизе ЦБ. Закон, запрещающий кредиторам рекламировать только привлекательные процентные ставки, вступает в силу с 23 октября. Уточняется, что «менее привлекательные» ставки должны отображаться тем же шрифтом, что и привлекательные, как и параметры обоих предложений. Регулятор считает, что новые нормы должны заставить заемщиков обращать внимание на дополнительные условия кредитного договора и осознано оценивать нагрузку. Ранее юрист Игорь Поздняков назвал категорию граждан, которым ни в коем случае нельзя брать кредиты. Финансист Ольга Дайнеко предупредила о главных ошибках при досрочном погашении ипотеки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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