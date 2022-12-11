Юрист назвал категорию россиян, которой категорически нельзя брать кредиты

Юрист не рекомендует брать кредиты должникам

12 декабря 2022 в 03:41 Размер текста - 17 +

Юрист не рекомендует брать кредиты людям, у которых уже есть задолженности Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россиян, кто имеет непогашенный кредит, не рекомендуется брать новые займы для погашения уже имеющихся задолженностей. Об этом сообщил юрист отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. «Подобная стратегия может привести к тому, что заемщик постепенно окажется в долговой яме. Если он берет кредит не на полное погашение, а лишь на обслуживание долга, то оказывается с двумя незакрытыми кредитами», — цитирует Игоря Позднякова агентство «Прайм». Помимо этого, юрист не советует брать задолженности людям, которые не понимают работу системы кредитования, из-за чего у них может быть переплата. Также банк самостоятельно может не одобрить заем человеку, который не имеет постоянного источника дохода. Ранее URA.RU сообщало, что банк может потребовать досрочного погашения кредита, если заемщик допускал длительные просрочки по платежу. О своем решении банк должен уведомить заемщика, предоставив ему срок для полного погашения кредита.

Россиян, кто имеет непогашенный кредит, не рекомендуется брать новые займы для погашения уже имеющихся задолженностей. Об этом сообщил юрист отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. «Подобная стратегия может привести к тому, что заемщик постепенно окажется в долговой яме. Если он берет кредит не на полное погашение, а лишь на обслуживание долга, то оказывается с двумя незакрытыми кредитами», — цитирует Игоря Позднякова агентство «Прайм». Помимо этого, юрист не советует брать задолженности людям, которые не понимают работу системы кредитования, из-за чего у них может быть переплата. Также банк самостоятельно может не одобрить заем человеку, который не имеет постоянного источника дохода. Ранее URA.RU сообщало, что банк может потребовать досрочного погашения кредита, если заемщик допускал длительные просрочки по платежу. О своем решении банк должен уведомить заемщика, предоставив ему срок для полного погашения кредита.