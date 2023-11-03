Топ-менеджера подрядчика «Газпрома» попытались подорвать в Башкирии

В Башкирии пытались взорвать машину Лилии Слюсаренко
В башкирском Салавате неизвестные пытались взорвать машину Финансового директора подрядчика «Газпрома» «Нефтехимремстроя» Лилии Слюсаренко. По данным telegram-канала Mash, к колесу ее авто пытались подбросить взрывное устройство.
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