Топ-менеджера подрядчика «Газпрома» попытались подорвать в Башкирии

В Башкирии пытались взорвать машину финдеректора «Нефтехимремстроя» Слюсаренко
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, граната. Москва, граната, терроризм, теракт, лимонка, ф1, ресторан, тероризм, граната в руке, угроза взрыва
В Башкирии пытались взорвать машину Лилии Слюсаренко Фото:

В башкирском Салавате неизвестные пытались взорвать машину Финансового директора подрядчика «Газпрома» «Нефтехимремстроя» Лилии Слюсаренко. По данным telegram-канала Mash, к колесу ее авто пытались подбросить взрывное устройство.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В башкирском Салавате неизвестные пытались взорвать машину Финансового директора подрядчика «Газпрома» «Нефтехимремстроя» Лилии Слюсаренко. По данным telegram-канала Mash, к колесу ее авто пытались подбросить взрывное устройство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...