Haaretz: протестующие у резиденции Нетаньяху требуют его отставки

В Израиле недалеко от резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху собрались протестующие. Они требуют, чтобы действующий премьер ушел в отставку. Информацию об этом опубликовала газета Haaretz.
«Здесь не может быть сомнений, Нетаньяху несет ответственность за этот провал. Из-за него мы платим ужасную и кровавую цену. Он должен уйти в отставку», —
Ранее газета The Times of Israel сообщала, что доверие к Нетаньяху опустилось до минимальных показателей за последние 20 лет. Причиной снижения доверия стало пропущенное спецслужбами Израиля нападение группировки ХАМАС на населенные пункты на юге страны 7 октября. В ответ военные начали наносить авиаудары по сектору Газа. Количество жертв с обеих сторон уже превысило несколько тысяч человек, передает телеканал 360.
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