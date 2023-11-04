04 ноября 2023

Haaretz: протестующие у резиденции Нетаньяху требуют его отставки

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Израильтяне протестуют против политики премьер-министра Биньямина Нетаньяху Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В Израиле недалеко от резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху собрались протестующие. Они требуют, чтобы действующий премьер ушел в отставку. Информацию об этом опубликовала газета Haaretz.

«Здесь не может быть сомнений, Нетаньяху несет ответственность за этот провал. Из-за него мы платим ужасную и кровавую цену. Он должен уйти в отставку», — передает Haaretz требования протестующих.

Ранее газета The Times of Israel сообщала, что доверие к Нетаньяху опустилось до минимальных показателей за последние 20 лет. Причиной снижения доверия стало пропущенное спецслужбами Израиля нападение группировки ХАМАС на населенные пункты на юге страны 7 октября. В ответ военные начали наносить авиаудары по сектору Газа. Количество жертв с обеих сторон уже превысило несколько тысяч человек, передает телеканал 360.

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В Израиле недалеко от резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху собрались протестующие. Они требуют, чтобы действующий премьер ушел в отставку. Информацию об этом опубликовала газета Haaretz. «Здесь не может быть сомнений, Нетаньяху несет ответственность за этот провал. Из-за него мы платим ужасную и кровавую цену. Он должен уйти в отставку», — передает Haaretz требования протестующих. Ранее газета The Times of Israel сообщала, что доверие к Нетаньяху опустилось до минимальных показателей за последние 20 лет. Причиной снижения доверия стало пропущенное спецслужбами Израиля нападение группировки ХАМАС на населенные пункты на юге страны 7 октября. В ответ военные начали наносить авиаудары по сектору Газа. Количество жертв с обеих сторон уже превысило несколько тысяч человек, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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