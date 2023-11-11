Пугачева раскрыла, что для нее счастье

Пугачева заявила, что главным счастьем для нее является свобода
© Служба новостей «URA.RU»
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Алла Пугачева заявила, что верит в свободу Фото:

Российская певица Алла Пугачева обозначила, что для нее главным счастьем являются не деньги, а свобода. Об этом она написала в соцсетях.

«Не в деньгах счастье. Свобода — это главное богатство. И я ее в себе берегу, этим живу», — написала Алла Пугачева. Она вновь обратилась к своим критикам, которые, по ее словам, обвиняют ее в своих неудачах. Она заявила, что те «пропили свой звездный час».

Пугачева также назвала своих хейтеров завистниками и недоличностями. Ранее общественники просили провести проверку в адрес российской исполнительницы.

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Российская певица Алла Пугачева обозначила, что для нее главным счастьем являются не деньги, а свобода. Об этом она написала в соцсетях. «Не в деньгах счастье. Свобода — это главное богатство. И я ее в себе берегу, этим живу», — написала Алла Пугачева. Она вновь обратилась к своим критикам, которые, по ее словам, обвиняют ее в своих неудачах. Она заявила, что те «пропили свой звездный час». Пугачева также назвала своих хейтеров завистниками и недоличностями. Ранее общественники просили провести проверку в адрес российской исполнительницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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