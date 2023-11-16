Происшествия Baza: замглавы Буйнакска Османову оторвало кисть при взрыве гранаты 17 ноября 2023 в 00:29 Размер текста - 17 + Пострадавший доставлен в буйнакскую больницу Фото: Илья Московец © URA.RU Заместителю главы администрации Буйнакска (Республика Дагестан) Гамзату Османову оторвало часть руки в результате взрыва светошумовой гранаты. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Гамзат Османов пострадал в результате взрыва светошумовой гранаты <…> По словам источников, взрыв был случайным, а Гамзату оторвало кисть левой руки», — сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на источники. Уточняется, что мужчина в момент взрыва находился один. В сообщении добавили, что сейчас Гамзат Османов доставлен в буйнакскую больницу. Замглавы администрации Буйнакска занял эту должность после окончания спортивной карьеры. Он чемпион Азербайджана по вольной борьбе 2013 года, боец вольного стиля и участник чемпионата мира. Заместителю главы администрации Буйнакска (Республика Дагестан) Гамзату Османову оторвало часть руки в результате взрыва светошумовой гранаты. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Гамзат Османов пострадал в результате взрыва светошумовой гранаты <…> По словам источников, взрыв был случайным, а Гамзату оторвало кисть левой руки», — сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на источники. Уточняется, что мужчина в момент взрыва находился один. В сообщении добавили, что сейчас Гамзат Османов доставлен в буйнакскую больницу. Замглавы администрации Буйнакска занял эту должность после окончания спортивной карьеры. Он чемпион Азербайджана по вольной борьбе 2013 года, боец вольного стиля и участник чемпионата мира. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям