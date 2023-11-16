Baza: замглавы Буйнакска Османову оторвало кисть при взрыве гранаты

Заместителю главы администрации Буйнакска (Республика Дагестан) Гамзату Османову оторвало часть руки в результате взрыва светошумовой гранаты. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«Гамзат Османов пострадал в результате взрыва светошумовой гранаты <…> По словам источников, взрыв был случайным, а Гамзату оторвало кисть левой руки», — сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на источники. Уточняется, что мужчина в момент взрыва находился один. В сообщении добавили, что сейчас Гамзат Османов доставлен в буйнакскую больницу.
Замглавы администрации Буйнакска занял эту должность после окончания спортивной карьеры. Он чемпион Азербайджана по вольной борьбе 2013 года, боец вольного стиля и участник чемпионата мира.
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