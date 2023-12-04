Секретарь СНБО Данилов: Киев ведет с РФ позиционную борьбу

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Данилов, stock
По словам Данилова, преимущество в борьбе между странами будет на стороне Киева Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На данный момент Украина ведет позиционную борьбу с Россией. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, преимущество в борьбе не принадлежит ни одной из сторон.

«Мы находимся сейчас в позиционной борьбе, когда ни одна, ни вторая сторона не могут взять преимущество», — передает японская телекомпания NHK слова Данилова. Он добавил, что преимущество будет на стороне Киева.

Также секретарь СНБО подчеркнул, что Украине требуется больше оружия. По его словам, при существовании задержек в поставках вооружения, есть определенные задержки и в «движении к победе».

Данилов заявлял, что в Киеве не могут предугадать ход конфликта с РФ. Он отметил, что Минобороны Украины готовит современные практики ведения конфликтов нового типа и боевые уставы. При этом ранее экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвид Петреус сообщил, что провал последнего контрнаступления ВСУ произошел в связи с тем, что украинская армия недооценила «линию Суровикина». Как отметил Петреус, успешности наступления ВСУ помешала нехватка оружия и правильная военная тактика со стороны ВС РФ.

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На данный момент Украина ведет позиционную борьбу с Россией. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, преимущество в борьбе не принадлежит ни одной из сторон. «Мы находимся сейчас в позиционной борьбе, когда ни одна, ни вторая сторона не могут взять преимущество», — передает японская телекомпания NHK слова Данилова. Он добавил, что преимущество будет на стороне Киева. Также секретарь СНБО подчеркнул, что Украине требуется больше оружия. По его словам, при существовании задержек в поставках вооружения, есть определенные задержки и в «движении к победе». Данилов заявлял, что в Киеве не могут предугадать ход конфликта с РФ. Он отметил, что Минобороны Украины готовит современные практики ведения конфликтов нового типа и боевые уставы. При этом ранее экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвид Петреус сообщил, что провал последнего контрнаступления ВСУ произошел в связи с тем, что украинская армия недооценила «линию Суровикина». Как отметил Петреус, успешности наступления ВСУ помешала нехватка оружия и правильная военная тактика со стороны ВС РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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