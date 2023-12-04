Секретарь СНБО Данилов: Киев ведет с РФ позиционную борьбу

04 декабря 2023 в 07:48 Размер текста - 17 +

По словам Данилова, преимущество в борьбе между странами будет на стороне Киева Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На данный момент Украина ведет позиционную борьбу с Россией. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, преимущество в борьбе не принадлежит ни одной из сторон. «Мы находимся сейчас в позиционной борьбе, когда ни одна, ни вторая сторона не могут взять преимущество», — передает японская телекомпания NHK слова Данилова. Он добавил, что преимущество будет на стороне Киева. Также секретарь СНБО подчеркнул, что Украине требуется больше оружия. По его словам, при существовании задержек в поставках вооружения, есть определенные задержки и в «движении к победе». Данилов заявлял, что в Киеве не могут предугадать ход конфликта с РФ. Он отметил, что Минобороны Украины готовит современные практики ведения конфликтов нового типа и боевые уставы. При этом ранее экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвид Петреус сообщил, что провал последнего контрнаступления ВСУ произошел в связи с тем, что украинская армия недооценила «линию Суровикина». Как отметил Петреус, успешности наступления ВСУ помешала нехватка оружия и правильная военная тактика со стороны ВС РФ.

На данный момент Украина ведет позиционную борьбу с Россией. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, преимущество в борьбе не принадлежит ни одной из сторон. «Мы находимся сейчас в позиционной борьбе, когда ни одна, ни вторая сторона не могут взять преимущество», — передает японская телекомпания NHK слова Данилова. Он добавил, что преимущество будет на стороне Киева. Также секретарь СНБО подчеркнул, что Украине требуется больше оружия. По его словам, при существовании задержек в поставках вооружения, есть определенные задержки и в «движении к победе». Данилов заявлял, что в Киеве не могут предугадать ход конфликта с РФ. Он отметил, что Минобороны Украины готовит современные практики ведения конфликтов нового типа и боевые уставы. При этом ранее экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвид Петреус сообщил, что провал последнего контрнаступления ВСУ произошел в связи с тем, что украинская армия недооценила «линию Суровикина». Как отметил Петреус, успешности наступления ВСУ помешала нехватка оружия и правильная военная тактика со стороны ВС РФ.