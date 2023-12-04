Прокурор потребовал посадить экс-министра Абызова почти на 20 лет

04 декабря 2023 в 23:18 Размер текста - 17 +

С Абызова также требует заплатить штраф в 470 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Прокурор запросил почти 20 лет колонии и штраф в 470 миллионов рублей для бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Его обвиняют в создании преступного сообщества, передает корреспондент из зала суда. «Прокурор запросил 19,5 года колонии и 470 млн рублей штрафа для экс-министра Михаила Абызова», — пишет ТАСС в своем telegram-канале. По данным агентства, сообщникам Абызова запросили от 7 до 18,5 лет лишения свободы. Абызов был задержан 27 марта 2019 года по подозрению в организации преступного сообщества и хищении четырех миллиардов рублей. По версии обвинения, он выводил деньги за рубеж с 2011 по 2014 годы и участвовал в продаже акций ОАО «СИБЭКО» в 2018 году. Ему было перечислено 32,5 миллиарда рублей от иностранных компаний. Во время показаний в суде Абызов заявил, что неоднократно требовал разъяснить обвинение.

Прокурор запросил почти 20 лет колонии и штраф в 470 миллионов рублей для бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Его обвиняют в создании преступного сообщества, передает корреспондент из зала суда. «Прокурор запросил 19,5 года колонии и 470 млн рублей штрафа для экс-министра Михаила Абызова», — пишет ТАСС в своем telegram-канале. По данным агентства, сообщникам Абызова запросили от 7 до 18,5 лет лишения свободы. Абызов был задержан 27 марта 2019 года по подозрению в организации преступного сообщества и хищении четырех миллиардов рублей. По версии обвинения, он выводил деньги за рубеж с 2011 по 2014 годы и участвовал в продаже акций ОАО «СИБЭКО» в 2018 году. Ему было перечислено 32,5 миллиарда рублей от иностранных компаний. Во время показаний в суде Абызов заявил, что неоднократно требовал разъяснить обвинение.