Baza: под Москвой сотни мигрантов забрали в армию

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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, полиция
Полиция проводит рейды среди мигрантов, получивших российское гражданство Фото:

Более 350 граждан, недавно получивших российский паспорт, отправили в армию после рейдов в Подмосковье. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«С начала октября на службу призвали более 350 человек. Из них более 200 — в ноябре», — пишет Baza со ссылкой на источники.

По данным канала, операцию по поимке уклонистов запустили с 1 октября по поручению начальства СК и МВД. Прежде всего полицейских интересуют те граждане, которые недавно получили паспорт и не встали на воинский учет. Их доставляют в отделения полиции, а затем передают военкоматам. В рейдах совместно с полицейскими принимают участие сотрудники военкоматов, а с недавних пор и военные следователи Следственного комитета.

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Более 350 граждан, недавно получивших российский паспорт, отправили в армию после рейдов в Подмосковье. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «С начала октября на службу призвали более 350 человек. Из них более 200 — в ноябре», — пишет Baza со ссылкой на источники. По данным канала, операцию по поимке уклонистов запустили с 1 октября по поручению начальства СК и МВД. Прежде всего полицейских интересуют те граждане, которые недавно получили паспорт и не встали на воинский учет. Их доставляют в отделения полиции, а затем передают военкоматам. В рейдах совместно с полицейскими принимают участие сотрудники военкоматов, а с недавних пор и военные следователи Следственного комитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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