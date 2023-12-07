Baza: под Москвой сотни мигрантов забрали в армию

07 декабря 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

Полиция проводит рейды среди мигрантов, получивших российское гражданство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Более 350 граждан, недавно получивших российский паспорт, отправили в армию после рейдов в Подмосковье. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «С начала октября на службу призвали более 350 человек. Из них более 200 — в ноябре», — пишет Baza со ссылкой на источники. По данным канала, операцию по поимке уклонистов запустили с 1 октября по поручению начальства СК и МВД. Прежде всего полицейских интересуют те граждане, которые недавно получили паспорт и не встали на воинский учет. Их доставляют в отделения полиции, а затем передают военкоматам. В рейдах совместно с полицейскими принимают участие сотрудники военкоматов, а с недавних пор и военные следователи Следственного комитета.

Более 350 граждан, недавно получивших российский паспорт, отправили в армию после рейдов в Подмосковье. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «С начала октября на службу призвали более 350 человек. Из них более 200 — в ноябре», — пишет Baza со ссылкой на источники. По данным канала, операцию по поимке уклонистов запустили с 1 октября по поручению начальства СК и МВД. Прежде всего полицейских интересуют те граждане, которые недавно получили паспорт и не встали на воинский учет. Их доставляют в отделения полиции, а затем передают военкоматам. В рейдах совместно с полицейскими принимают участие сотрудники военкоматов, а с недавних пор и военные следователи Следственного комитета.