Россия запретила экспорт твердой пшеницы на несколько месяцев

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Временный запрент на экспорт твердой пшеницы введен до 31 мая 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. Уточняется, что такое решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности.

«В России вводится временное ограничение на вывоз из страны твердой пшеницы», — передает ТАСС сообщение кабмина. Запрет будет действовать до 31 мая 2024 года. В кабмине уточнили, что такое решение позволит обеспечить продовольственную безопасность и поддержать стабильные цены на данную продукцию.

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Временный запрент на экспорт твердой пшеницы введен до 31 мая 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. Уточняется, что такое решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности. «В России вводится временное ограничение на вывоз из страны твердой пшеницы», — передает ТАСС сообщение кабмина. Запрет будет действовать до 31 мая 2024 года. В кабмине уточнили, что такое решение позволит обеспечить продовольственную безопасность и поддержать стабильные цены на данную продукцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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