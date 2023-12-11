Россия запретила экспорт твердой пшеницы на несколько месяцев

Временный запрент на экспорт твердой пшеницы введен до 31 мая 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. Уточняется, что такое решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности.
«В России вводится временное ограничение на вывоз из страны твердой пшеницы», — передает ТАСС сообщение кабмина. Запрет будет действовать до 31 мая 2024 года. В кабмине уточнили, что такое решение позволит обеспечить продовольственную безопасность и поддержать стабильные цены на данную продукцию.
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