Минэнерго: 679 тысяч человек в России остались без света из-за непогоды

15 декабря 2023 в 22:27 Размер текста - 17 +

Плохая погода привела к отключению света Фото: Размик Закарян © URA.RU Почти 679 тысяч человек в России остались без света из-за плохой погоды. Об этом заявили в Минэнерго. «По данным на 18:00 (мск), обесточенными остаются потребители: в Ростовской области — 185,5 тысячи человек, в ДНР — 235,4 тысячи человек. В ЛНР без света остались 255,7 тысячи человек. В Псковской области — 1,2 тысячи человек. В Смоленской области — 1,8 тысячи человек», — говорится в telegram-канале ведомства. Всему виной плохая погода в российских регионах. Сейчас энергетики пытаются исправить ситуацию.

Почти 679 тысяч человек в России остались без света из-за плохой погоды. Об этом заявили в Минэнерго. «По данным на 18:00 (мск), обесточенными остаются потребители: в Ростовской области — 185,5 тысячи человек, в ДНР — 235,4 тысячи человек. В ЛНР без света остались 255,7 тысячи человек. В Псковской области — 1,2 тысячи человек. В Смоленской области — 1,8 тысячи человек», — говорится в telegram-канале ведомства. Всему виной плохая погода в российских регионах. Сейчас энергетики пытаются исправить ситуацию.