Минэнерго: 679 тысяч человек в России остались без света из-за непогоды

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Виды города. Екатеринбург, снег, зима, метель, снегопад
Плохая погода привела к отключению света Фото:

Почти 679 тысяч человек в России остались без света из-за плохой погоды. Об этом заявили в Минэнерго.

«По данным на 18:00 (мск), обесточенными остаются потребители: в Ростовской области — 185,5 тысячи человек, в ДНР — 235,4 тысячи человек. В ЛНР без света остались 255,7 тысячи человек. В Псковской области — 1,2 тысячи человек. В Смоленской области — 1,8 тысячи человек», — говорится в telegram-канале ведомства.

Всему виной плохая погода в российских регионах. Сейчас энергетики пытаются исправить ситуацию.

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Почти 679 тысяч человек в России остались без света из-за плохой погоды. Об этом заявили в Минэнерго. «По данным на 18:00 (мск), обесточенными остаются потребители: в Ростовской области — 185,5 тысячи человек, в ДНР — 235,4 тысячи человек. В ЛНР без света остались 255,7 тысячи человек. В Псковской области — 1,2 тысячи человек. В Смоленской области — 1,8 тысячи человек», — говорится в telegram-канале ведомства. Всему виной плохая погода в российских регионах. Сейчас энергетики пытаются исправить ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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