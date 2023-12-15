Минэнерго: 679 тысяч человек в России остались без света из-за непогоды

Плохая погода привела к отключению света
Почти 679 тысяч человек в России остались без света из-за плохой погоды. Об этом заявили в Минэнерго.
«По данным на 18:00 (мск), обесточенными остаются потребители: в Ростовской области — 185,5 тысячи человек, в ДНР — 235,4 тысячи человек. В ЛНР без света остались 255,7 тысячи человек. В Псковской области — 1,2 тысячи человек. В Смоленской области — 1,8 тысячи человек», — говорится
Всему виной плохая погода в российских регионах. Сейчас энергетики пытаются исправить ситуацию.
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