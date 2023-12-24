«Коммерсант»: авиация РФ рискует остаться без новых самолетов

25 декабря 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Если оставить перевозчиков без господдержки, то расходы переложат в цену перевозки Фото: Илья Московец © URA.RU В бюджете Фонда национального благосостояния (НФБ) осталось три с половиной миллиарда рублей из 300 миллиардов рублей, которые выделялись на покупку самолетов иностранных собственников. Об этом сообщают источники. «Зарезервированные в Фонде национального благосостояния (ФНБ) 300 млрд руб. на сделки по переоформлению самолетов иностранных лизингодателей почти исчерпаны. Последние средства ушли на урегулирование по 28 самолетам „Аэрофлота“, 45 самолетам S7 и 19 — „Уральских авиалиний“», — пишет « Коммерсант ». Сейчас необходимо обсуждать возможность льготного кредитования с компенсацией процентной ставки. Если оставить перевозчиков без господдержки, то расходы неизбежно будут переложены в стоимость перевозки, считает эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Группа «Аэрофлот» договорилась с лизингодателями о прекращении требований к еще 28 российским самолетам. Вопрос решился по страховым полисам, выданных в России по договорам с ПАО «Аэрофлот», ООО «Авиакомпания „Победа“ и АО „Авиакомпания ‚Россия‘. Согласно сообщению, теперь правом собственности на самолеты владеет страховая компания ООО ‚Страховая компания НСК‘ которая компенсировала суммы для урегулирования процесса.

В бюджете Фонда национального благосостояния (НФБ) осталось три с половиной миллиарда рублей из 300 миллиардов рублей, которые выделялись на покупку самолетов иностранных собственников. Об этом сообщают источники. «Зарезервированные в Фонде национального благосостояния (ФНБ) 300 млрд руб. на сделки по переоформлению самолетов иностранных лизингодателей почти исчерпаны. Последние средства ушли на урегулирование по 28 самолетам „Аэрофлота“, 45 самолетам S7 и 19 — „Уральских авиалиний“», — пишет «Коммерсант». Сейчас необходимо обсуждать возможность льготного кредитования с компенсацией процентной ставки. Если оставить перевозчиков без господдержки, то расходы неизбежно будут переложены в стоимость перевозки, считает эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Группа «Аэрофлот» договорилась с лизингодателями о прекращении требований к еще 28 российским самолетам. Вопрос решился по страховым полисам, выданных в России по договорам с ПАО «Аэрофлот», ООО «Авиакомпания „Победа“ и АО „Авиакомпания ‚Россия‘. Согласно сообщению, теперь правом собственности на самолеты владеет страховая компания ООО ‚Страховая компания НСК‘ которая компенсировала суммы для урегулирования процесса.