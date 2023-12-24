24 декабря 2023

«Коммерсант»: авиация РФ рискует остаться без новых самолетов

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Подписание бессрочного соглашения между ФК «Урал» и «Уральскими авиалиниями». Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, макет самолета
Если оставить перевозчиков без господдержки, то расходы переложат в цену перевозки Фото:

В бюджете Фонда национального благосостояния (НФБ) осталось три с половиной миллиарда рублей из 300 миллиардов рублей, которые выделялись на покупку самолетов иностранных собственников. Об этом сообщают источники.

«Зарезервированные в Фонде национального благосостояния (ФНБ) 300 млрд руб. на сделки по переоформлению самолетов иностранных лизингодателей почти исчерпаны. Последние средства ушли на урегулирование по 28 самолетам „Аэрофлота“, 45 самолетам S7 и 19 — „Уральских авиалиний“», — пишет «Коммерсант».

Сейчас необходимо обсуждать возможность льготного кредитования с компенсацией процентной ставки. Если оставить перевозчиков без господдержки, то расходы неизбежно будут переложены в стоимость перевозки, считает эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

Группа «Аэрофлот» договорилась с лизингодателями о прекращении требований к еще 28 российским самолетам. Вопрос решился по страховым полисам, выданных в России по договорам с ПАО «Аэрофлот», ООО «Авиакомпания „Победа“ и АО „Авиакомпания ‚Россия‘. Согласно сообщению, теперь правом собственности на самолеты владеет страховая компания ООО ‚Страховая компания НСК‘ которая компенсировала суммы для урегулирования процесса.

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В бюджете Фонда национального благосостояния (НФБ) осталось три с половиной миллиарда рублей из 300 миллиардов рублей, которые выделялись на покупку самолетов иностранных собственников. Об этом сообщают источники. «Зарезервированные в Фонде национального благосостояния (ФНБ) 300 млрд руб. на сделки по переоформлению самолетов иностранных лизингодателей почти исчерпаны. Последние средства ушли на урегулирование по 28 самолетам „Аэрофлота“, 45 самолетам S7 и 19 — „Уральских авиалиний“», — пишет «Коммерсант». Сейчас необходимо обсуждать возможность льготного кредитования с компенсацией процентной ставки. Если оставить перевозчиков без господдержки, то расходы неизбежно будут переложены в стоимость перевозки, считает эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Группа «Аэрофлот» договорилась с лизингодателями о прекращении требований к еще 28 российским самолетам. Вопрос решился по страховым полисам, выданных в России по договорам с ПАО «Аэрофлот», ООО «Авиакомпания „Победа“ и АО „Авиакомпания ‚Россия‘. Согласно сообщению, теперь правом собственности на самолеты владеет страховая компания ООО ‚Страховая компания НСК‘ которая компенсировала суммы для урегулирования процесса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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