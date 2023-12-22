«Аэрофлот» получил права на 28 самолетов

22 декабря 2023 в 23:16 Размер текста - 17 +

Новым владельцем воздушных судов стала ООО «Страховая компания НСК» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Группа «Аэрофлот» договорилась с лизингодателями о прекращении требований к еще 28 российским самолетам. Об этом сообщает пресс-служба компании. «В период с 14 по 21 декабря группа „Аэрофлот“ завершила процесс урегулирования в отношении 28 воздушных судов с несколькими группами лизингодателей», — говорится в сообщении компании. Вопрос решился по страховым полисам, выданных в России по договорам с ПАО «Аэрофлот», ООО «Авиакомпания „Победа“ и АО „Авиакомпания ‚Россия‘. Согласно сообщению, теперь правом собственности на самолеты владеет страховая компания ООО «Страховая компания НСК» которая компенсировала суммы для урегулирования процесса. Группа «Аэрофлот» продолжит работу по требованиям других лизингодателей самолетов иностранного производства. Урегулирование с зарубежными лизингодателями связана с санкциями западных стран против российских авиакомпаний, которые они ввели после начала СВО. Большинство самолетов у российских перевозчиков взято в лизинг, а после введения ограничения владельцы потребовали обнулить договоры и вернуть суда. В марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий регистрировать права на лизинговые иностранные самолеты у российских авиакомпаний, передает РАПСИ.

Группа «Аэрофлот» договорилась с лизингодателями о прекращении требований к еще 28 российским самолетам. Об этом сообщает пресс-служба компании. «В период с 14 по 21 декабря группа „Аэрофлот“ завершила процесс урегулирования в отношении 28 воздушных судов с несколькими группами лизингодателей», — говорится в сообщении компании. Вопрос решился по страховым полисам, выданных в России по договорам с ПАО «Аэрофлот», ООО «Авиакомпания „Победа“ и АО „Авиакомпания ‚Россия‘. Согласно сообщению, теперь правом собственности на самолеты владеет страховая компания ООО «Страховая компания НСК» которая компенсировала суммы для урегулирования процесса. Группа «Аэрофлот» продолжит работу по требованиям других лизингодателей самолетов иностранного производства. Урегулирование с зарубежными лизингодателями связана с санкциями западных стран против российских авиакомпаний, которые они ввели после начала СВО. Большинство самолетов у российских перевозчиков взято в лизинг, а после введения ограничения владельцы потребовали обнулить договоры и вернуть суда. В марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий регистрировать права на лизинговые иностранные самолеты у российских авиакомпаний, передает РАПСИ.