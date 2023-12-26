26 декабря 2023

В Госдуме предложили запретить показ сцен жестокости с детьми в новостях

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В Госдуме хотят запретить демонстрацию сцен насилия с участием подростков в новостях Фото:

В Госдуме хотят запретить демонстрацию сцен насилия с участием несовершеннолетних в новостях. Это следует из внесенного законопроекта.

«Запрещается демонстрировать в новостных телепрограммах и в информационно-телекоммуникационных сетях сцены жестокости, физического и (или) психического насилия, происходящие при совершении лицами в возрасте до 18 лет преступлений или иных противоправных действий», — написано в документе. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению авторов проекта, сцены насилия, которые совершают подростки на экране, вызывают у их сверстников агрессию. Наиболее психически неустойчивых детей это может побудить к совершению насильственных действий и даже убийству, считают авторы.

Бастрыкин предложил запретить на общедоступных федеральных телеканалах показ сцен насилия и жестокости. По его мнению, это позволит избежать трагедий, подобных массовому расстрелу в Пермском университете, где скончалось 6 человек.

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В Госдуме хотят запретить демонстрацию сцен насилия с участием несовершеннолетних в новостях. Это следует из внесенного законопроекта. «Запрещается демонстрировать в новостных телепрограммах и в информационно-телекоммуникационных сетях сцены жестокости, физического и (или) психического насилия, происходящие при совершении лицами в возрасте до 18 лет преступлений или иных противоправных действий», — написано в документе. Об этом сообщает РИА Новости. По мнению авторов проекта, сцены насилия, которые совершают подростки на экране, вызывают у их сверстников агрессию. Наиболее психически неустойчивых детей это может побудить к совершению насильственных действий и даже убийству, считают авторы. Бастрыкин предложил запретить на общедоступных федеральных телеканалах показ сцен насилия и жестокости. По его мнению, это позволит избежать трагедий, подобных массовому расстрелу в Пермском университете, где скончалось 6 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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