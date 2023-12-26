В Госдуме предложили запретить показ сцен жестокости с детьми в новостях

В Госдуме хотят запретить демонстрацию сцен насилия с участием несовершеннолетних в новостях. Это следует из внесенного законопроекта.
«Запрещается демонстрировать в новостных телепрограммах и в информационно-телекоммуникационных сетях сцены жестокости, физического и (или) психического насилия, происходящие при совершении лицами в возрасте до 18 лет преступлений или иных противоправных действий», — написано в документе. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению авторов проекта, сцены насилия, которые совершают подростки на экране, вызывают у их сверстников агрессию. Наиболее психически неустойчивых детей это может побудить к совершению насильственных действий и даже убийству, считают авторы.
Бастрыкин предложил запретить на общедоступных федеральных телеканалах показ сцен насилия и жестокости. По его мнению, это позволит избежать трагедий, подобных массовому расстрелу в Пермском университете, где скончалось 6 человек.
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