Путин поделился, что его трогает в российских семьях

Путин: отцы, подающие идеальный пример своим детям — самое трогательное в семьях
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что отцы заслуживают поддержки государства не меньше матерей Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что больше всего он тронут отцами в многодетных семьях, которые полностью отдают себя детям и подают настоящий мужской пример. Об этом глава государства заявил во время встречи жителями города Анадыря.

«Я уже говорил, меня всегда задевает это. В самом хорошем смысле слова впечатляют мужчины, которые возглавляют такие семьи. Очень скоромно себя ведущие мужчины, мягкие к детям, идеальный пример настоящего мужика, уверенного, спокойного, любящего», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия-24».

Также президент заявил, что такие отцы заслуживают поддержки от государства так же, как и матери. Он также привел в пример семьи, где отец работает на нескольких работах, отдавая все своим жене и детям.

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Президент России Владимир Путин заявил, что больше всего он тронут отцами в многодетных семьях, которые полностью отдают себя детям и подают настоящий мужской пример. Об этом глава государства заявил во время встречи жителями города Анадыря. «Я уже говорил, меня всегда задевает это. В самом хорошем смысле слова впечатляют мужчины, которые возглавляют такие семьи. Очень скоромно себя ведущие мужчины, мягкие к детям, идеальный пример настоящего мужика, уверенного, спокойного, любящего», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия-24». Также президент заявил, что такие отцы заслуживают поддержки от государства так же, как и матери. Он также привел в пример семьи, где отец работает на нескольких работах, отдавая все своим жене и детям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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