Путин поделился, что его трогает в российских семьях

Путин: отцы, подающие идеальный пример своим детям — самое трогательное в семьях

10 января 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что отцы заслуживают поддержки государства не меньше матерей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что больше всего он тронут отцами в многодетных семьях, которые полностью отдают себя детям и подают настоящий мужской пример. Об этом глава государства заявил во время встречи жителями города Анадыря. «Я уже говорил, меня всегда задевает это. В самом хорошем смысле слова впечатляют мужчины, которые возглавляют такие семьи. Очень скоромно себя ведущие мужчины, мягкие к детям, идеальный пример настоящего мужика, уверенного, спокойного, любящего», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия-24». Также президент заявил, что такие отцы заслуживают поддержки от государства так же, как и матери. Он также привел в пример семьи, где отец работает на нескольких работах, отдавая все своим жене и детям.

Президент России Владимир Путин заявил, что больше всего он тронут отцами в многодетных семьях, которые полностью отдают себя детям и подают настоящий мужской пример. Об этом глава государства заявил во время встречи жителями города Анадыря. «Я уже говорил, меня всегда задевает это. В самом хорошем смысле слова впечатляют мужчины, которые возглавляют такие семьи. Очень скоромно себя ведущие мужчины, мягкие к детям, идеальный пример настоящего мужика, уверенного, спокойного, любящего», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия-24». Также президент заявил, что такие отцы заслуживают поддержки от государства так же, как и матери. Он также привел в пример семьи, где отец работает на нескольких работах, отдавая все своим жене и детям.