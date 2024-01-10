Мэр Вильнюса сравнил русские школы в Литве с «гетто с плакатами Путина»

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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Мэр Вильнюса заявил, что в русских школах в Литве висят портреты Владимира Путина Фото:

Качество образования в русских школах в Литве нужно изменить так, чтобы эти образовательные учреждения не были похожи на «гетто с плакатами [президента РФ Владимира] Путина». Об этом заявил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас. По его словам, власти будут досконально разбираться с тем, что происходит в этих школах.

«В нынешнем формате сети мы должны искать меры по улучшению и усилению качества образования в этих школах и сделать так, чтобы они не были некими закрытыми гетто, где тайно висят плакаты Путина», — рассказал Бенкунскас журналистам. Его слова приводит Sputnik Литва. Он отметил, что власти проведут проверку в таких школах, а их закрытие должно быть «последним шагом».

Ранее сообщалось, что Литва собирается закрыть русские школы в стране. Министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас заявил, что ищет законные способы решения этого вопроса.

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Качество образования в русских школах в Литве нужно изменить так, чтобы эти образовательные учреждения не были похожи на «гетто с плакатами [президента РФ Владимира] Путина». Об этом заявил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас. По его словам, власти будут досконально разбираться с тем, что происходит в этих школах. «В нынешнем формате сети мы должны искать меры по улучшению и усилению качества образования в этих школах и сделать так, чтобы они не были некими закрытыми гетто, где тайно висят плакаты Путина», — рассказал Бенкунскас журналистам. Его слова приводит Sputnik Литва. Он отметил, что власти проведут проверку в таких школах, а их закрытие должно быть «последним шагом». Ранее сообщалось, что Литва собирается закрыть русские школы в стране. Министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас заявил, что ищет законные способы решения этого вопроса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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