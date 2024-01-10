Мэр Вильнюса сравнил русские школы в Литве с «гетто с плакатами Путина»

10 января 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Мэр Вильнюса заявил, что в русских школах в Литве висят портреты Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Качество образования в русских школах в Литве нужно изменить так, чтобы эти образовательные учреждения не были похожи на «гетто с плакатами [президента РФ Владимира] Путина». Об этом заявил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас. По его словам, власти будут досконально разбираться с тем, что происходит в этих школах. «В нынешнем формате сети мы должны искать меры по улучшению и усилению качества образования в этих школах и сделать так, чтобы они не были некими закрытыми гетто, где тайно висят плакаты Путина», — рассказал Бенкунскас журналистам. Его слова приводит Sputnik Литва. Он отметил, что власти проведут проверку в таких школах, а их закрытие должно быть «последним шагом». Ранее сообщалось, что Литва собирается закрыть русские школы в стране. Министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас заявил, что ищет законные способы решения этого вопроса.

Качество образования в русских школах в Литве нужно изменить так, чтобы эти образовательные учреждения не были похожи на «гетто с плакатами [президента РФ Владимира] Путина». Об этом заявил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас. По его словам, власти будут досконально разбираться с тем, что происходит в этих школах. «В нынешнем формате сети мы должны искать меры по улучшению и усилению качества образования в этих школах и сделать так, чтобы они не были некими закрытыми гетто, где тайно висят плакаты Путина», — рассказал Бенкунскас журналистам. Его слова приводит Sputnik Литва. Он отметил, что власти проведут проверку в таких школах, а их закрытие должно быть «последним шагом». Ранее сообщалось, что Литва собирается закрыть русские школы в стране. Министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас заявил, что ищет законные способы решения этого вопроса.