«РВ»: после двойного ракетного удара на Украине вспыхнул нефтезавод. Фото

28 января 2024 в 02:34 Размер текста - 17 +

После удара загорелся нефтеперерабатывающий завод Фото: Александр Кулаковский © URA.RU По городу Кременчуг были нанесены два удара ракетами. Согласно сообщениям военкоров и местного правительства, был разрушен нефтеперерабатывающий завод. «Удар 2-х ракет и мощнейший пожар в Кременчуге: похоже пылает Нефтеперерабатывающий завод. Власти сообщили об ударе по предприятию в Кременчугском районе, сейчас они публикуют фото», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на информацию украинских политиков. В обладминистрации заявили, что не могут потушить пожар уже в течение четырех часов. Предполагается, что по заводу ударили две баллистические ракеты. Место вечернего прилета в украинском Кременчуге до сих пор объято пламенем Фото: telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» ttps://t.me/RVvoenkor

По городу Кременчуг были нанесены два удара ракетами. Согласно сообщениям военкоров и местного правительства, был разрушен нефтеперерабатывающий завод. «Удар 2-х ракет и мощнейший пожар в Кременчуге: похоже пылает Нефтеперерабатывающий завод. Власти сообщили об ударе по предприятию в Кременчугском районе, сейчас они публикуют фото», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на информацию украинских политиков. В обладминистрации заявили, что не могут потушить пожар уже в течение четырех часов. Предполагается, что по заводу ударили две баллистические ракеты.