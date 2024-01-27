27 января 2024

«РВ»: после двойного ракетного удара на Украине вспыхнул нефтезавод. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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После удара загорелся нефтеперерабатывающий завод Фото:

По городу Кременчуг были нанесены два удара ракетами. Согласно сообщениям военкоров и местного правительства, был разрушен нефтеперерабатывающий завод.

«Удар 2-х ракет и мощнейший пожар в Кременчуге: похоже пылает Нефтеперерабатывающий завод. Власти сообщили об ударе по предприятию в Кременчугском районе, сейчас они публикуют фото», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на информацию украинских политиков.

В обладминистрации заявили, что не могут потушить пожар уже в течение четырех часов. Предполагается, что по заводу ударили две баллистические ракеты.

Место вечернего прилета в украинском Кременчуге до сих пор объято пламенем
Место вечернего прилета в украинском Кременчуге до сих пор объято пламенем
Фото:

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По городу Кременчуг были нанесены два удара ракетами. Согласно сообщениям военкоров и местного правительства, был разрушен нефтеперерабатывающий завод. «Удар 2-х ракет и мощнейший пожар в Кременчуге: похоже пылает Нефтеперерабатывающий завод. Власти сообщили об ударе по предприятию в Кременчугском районе, сейчас они публикуют фото», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на информацию украинских политиков. В обладминистрации заявили, что не могут потушить пожар уже в течение четырех часов. Предполагается, что по заводу ударили две баллистические ракеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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