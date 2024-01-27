После удара загорелся нефтеперерабатывающий завод
По городу Кременчуг были нанесены два удара ракетами. Согласно сообщениям военкоров и местного правительства, был разрушен нефтеперерабатывающий завод.
«Удар 2-х ракет и мощнейший пожар в Кременчуге: похоже пылает Нефтеперерабатывающий завод. Власти сообщили об ударе по предприятию в Кременчугском районе, сейчас они публикуют фото», —
В обладминистрации заявили, что не могут потушить пожар уже в течение четырех часов. Предполагается, что по заводу ударили две баллистические ракеты.
Место вечернего прилета в украинском Кременчуге до сих пор объято пламенем
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