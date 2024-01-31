Омбудсмен рассказала, чем камеры знаменитостей в СИЗО отличаются от обычных заключенных

Знаменитости, которые находятся в столичных СИЗО, пребывают в обычных камерах, которые ничем не отличаются от условий содержания обычных людей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она отметила, что блогера Елену Блиновскую, которая задержана за уклонение от уплаты налогов, еще не посещали для проверки условий содержания.
«Персоны, известные в России и в нашем городе, — многих из них посещаем, они находятся все в обычных, адекватных условиях, с ними в камерах пребывают обычные люди, которых никто не знает», — передает РИА Новости слова Потяевой. Она отметила, что Блиновскую еще не посещали. В будущем это обязательно произойдет, будет выяснено, в каких условиях она содержится.
Блогера Елену Блиновскую поместили в СИЗО Москвы 22 января. Она обвиняется в неуплате налогов и нарушении домашнего ареста.
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