Омбудсмен рассказала, чем камеры знаменитостей в СИЗО отличаются от обычных заключенных

Омбудсмен Потяева: знаменитости содержатся в обычных камерах в СИЗО
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, арест, ключи, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
По словам Потяевой, Блиновскую, которая также находится в СИЗО, еще не проверяли Фото:
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Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Знаменитости, которые находятся в столичных СИЗО, пребывают в обычных камерах, которые ничем не отличаются от условий содержания обычных людей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она отметила, что блогера Елену Блиновскую, которая задержана за уклонение от уплаты налогов, еще не посещали для проверки условий содержания.

«Персоны, известные в России и в нашем городе, — многих из них посещаем, они находятся все в обычных, адекватных условиях, с ними в камерах пребывают обычные люди, которых никто не знает», — передает РИА Новости слова Потяевой. Она отметила, что Блиновскую еще не посещали. В будущем это обязательно произойдет, будет выяснено, в каких условиях она содержится.

Блогера Елену Блиновскую поместили в СИЗО Москвы 22 января. Она обвиняется в неуплате налогов и нарушении домашнего ареста.

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Знаменитости, которые находятся в столичных СИЗО, пребывают в обычных камерах, которые ничем не отличаются от условий содержания обычных людей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она отметила, что блогера Елену Блиновскую, которая задержана за уклонение от уплаты налогов, еще не посещали для проверки условий содержания. «Персоны, известные в России и в нашем городе, — многих из них посещаем, они находятся все в обычных, адекватных условиях, с ними в камерах пребывают обычные люди, которых никто не знает», — передает РИА Новости слова Потяевой. Она отметила, что Блиновскую еще не посещали. В будущем это обязательно произойдет, будет выяснено, в каких условиях она содержится. Блогера Елену Блиновскую поместили в СИЗО Москвы 22 января. Она обвиняется в неуплате налогов и нарушении домашнего ареста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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