Омбудсмен рассказала, чем камеры знаменитостей в СИЗО отличаются от обычных заключенных

Омбудсмен Потяева: знаменитости содержатся в обычных камерах в СИЗО

31 января 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

По словам Потяевой, Блиновскую, которая также находится в СИЗО, еще не проверяли Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Знаменитости, которые находятся в столичных СИЗО, пребывают в обычных камерах, которые ничем не отличаются от условий содержания обычных людей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она отметила, что блогера Елену Блиновскую, которая задержана за уклонение от уплаты налогов, еще не посещали для проверки условий содержания. «Персоны, известные в России и в нашем городе, — многих из них посещаем, они находятся все в обычных, адекватных условиях, с ними в камерах пребывают обычные люди, которых никто не знает», — передает РИА Новости слова Потяевой. Она отметила, что Блиновскую еще не посещали. В будущем это обязательно произойдет, будет выяснено, в каких условиях она содержится. Блогера Елену Блиновскую поместили в СИЗО Москвы 22 января. Она обвиняется в неуплате налогов и нарушении домашнего ареста.

Знаменитости, которые находятся в столичных СИЗО, пребывают в обычных камерах, которые ничем не отличаются от условий содержания обычных людей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она отметила, что блогера Елену Блиновскую, которая задержана за уклонение от уплаты налогов, еще не посещали для проверки условий содержания. «Персоны, известные в России и в нашем городе, — многих из них посещаем, они находятся все в обычных, адекватных условиях, с ними в камерах пребывают обычные люди, которых никто не знает», — передает РИА Новости слова Потяевой. Она отметила, что Блиновскую еще не посещали. В будущем это обязательно произойдет, будет выяснено, в каких условиях она содержится. Блогера Елену Блиновскую поместили в СИЗО Москвы 22 января. Она обвиняется в неуплате налогов и нарушении домашнего ареста.