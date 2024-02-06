В США одобрили интервью Карлсона с Путиным

Американский тележурналист, экс-ведущий Fox News Такер Карлсон, приехавший в Москву, имеет право взять интервью у президента России Владимира Путина. Так кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший отреагировал на информацию о перспективе интервью Путина Карлсону.
«У Такера Карлсона есть полное право взять интервью у Путина. Нам нужно больше прозрачности, а не наоборот. Раньше считалось, что журналисты должны брать интервью у мировых лидеров, даже у тех, с кем мы ведем войну», — написал Кеннеди-младший на своей странице в соцсети X.
Ранее стало известно о прилете Карлсона в Москву. Позже появилось видео, где журналист идет в сторону администрации президента. Появилась информация, что Карлсон может взять интервью у Путина. Однако официального подтверждения этому на момент публикации материала нет.
В Кремле отказались комментировать передвижения Карлсона. Одной из целей приезда журналиста может быть обучение российских специалистов в сфере медиа и PR. Информацию о приглашении журналиста подтвердили в пресс-службе федерального проекта «Мастерская новых медиа».
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