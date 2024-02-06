В США одобрили интервью Карлсона с Путиным

Кеннеди-младший: у Карлсона есть полное право взять интервью у Путина
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Итоги года с Владимиром Путиным. Трансляция в Общественной палате СО. Екатеринбург , путин в телевизоре, итоги года с путиным, прямая линия путина
В сети ходят слухи, что ведущий Такер Карслон взял интервью у Владимира Путина Фото:

Американский тележурналист, экс-ведущий Fox News Такер Карлсон, приехавший в Москву, имеет право взять интервью у президента России Владимира Путина. Так кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший отреагировал на информацию о перспективе интервью Путина Карлсону.

«У Такера Карлсона есть полное право взять интервью у Путина. Нам нужно больше прозрачности, а не наоборот. Раньше считалось, что журналисты должны брать интервью у мировых лидеров, даже у тех, с кем мы ведем войну», — написал Кеннеди-младший на своей странице в соцсети X.

Ранее стало известно о прилете Карлсона в Москву. Позже появилось видео, где журналист идет в сторону администрации президента. Появилась информация, что Карлсон может взять интервью у Путина. Однако официального подтверждения этому на момент публикации материала нет.

В Кремле отказались комментировать передвижения Карлсона. Одной из целей приезда журналиста может быть обучение российских специалистов в сфере медиа и PR. Информацию о приглашении журналиста подтвердили в пресс-службе федерального проекта «Мастерская новых медиа».

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Американский тележурналист, экс-ведущий Fox News Такер Карлсон, приехавший в Москву, имеет право взять интервью у президента России Владимира Путина. Так кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший отреагировал на информацию о перспективе интервью Путина Карлсону. «У Такера Карлсона есть полное право взять интервью у Путина. Нам нужно больше прозрачности, а не наоборот. Раньше считалось, что журналисты должны брать интервью у мировых лидеров, даже у тех, с кем мы ведем войну», — написал Кеннеди-младший на своей странице в соцсети X. Ранее стало известно о прилете Карлсона в Москву. Позже появилось видео, где журналист идет в сторону администрации президента. Появилась информация, что Карлсон может взять интервью у Путина. Однако официального подтверждения этому на момент публикации материала нет. В Кремле отказались комментировать передвижения Карлсона. Одной из целей приезда журналиста может быть обучение российских специалистов в сфере медиа и PR. Информацию о приглашении журналиста подтвердили в пресс-службе федерального проекта «Мастерская новых медиа».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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