В США одобрили интервью Карлсона с Путиным

Кеннеди-младший: у Карлсона есть полное право взять интервью у Путина

06 февраля 2024 в 21:18 Размер текста - 17 +

В сети ходят слухи, что ведущий Такер Карслон взял интервью у Владимира Путина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Американский тележурналист, экс-ведущий Fox News Такер Карлсон, приехавший в Москву, имеет право взять интервью у президента России Владимира Путина. Так кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший отреагировал на информацию о перспективе интервью Путина Карлсону. «У Такера Карлсона есть полное право взять интервью у Путина. Нам нужно больше прозрачности, а не наоборот. Раньше считалось, что журналисты должны брать интервью у мировых лидеров, даже у тех, с кем мы ведем войну», — написал Кеннеди-младший на своей странице в соцсети X. Ранее стало известно о прилете Карлсона в Москву. Позже появилось видео, где журналист идет в сторону администрации президента. Появилась информация, что Карлсон может взять интервью у Путина. Однако официального подтверждения этому на момент публикации материала нет. В Кремле отказались комментировать передвижения Карлсона. Одной из целей приезда журналиста может быть обучение российских специалистов в сфере медиа и PR. Информацию о приглашении журналиста подтвердили в пресс-службе федерального проекта «Мастерская новых медиа».

Американский тележурналист, экс-ведущий Fox News Такер Карлсон, приехавший в Москву, имеет право взять интервью у президента России Владимира Путина. Так кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший отреагировал на информацию о перспективе интервью Путина Карлсону. «У Такера Карлсона есть полное право взять интервью у Путина. Нам нужно больше прозрачности, а не наоборот. Раньше считалось, что журналисты должны брать интервью у мировых лидеров, даже у тех, с кем мы ведем войну», — написал Кеннеди-младший на своей странице в соцсети X. Ранее стало известно о прилете Карлсона в Москву. Позже появилось видео, где журналист идет в сторону администрации президента. Появилась информация, что Карлсон может взять интервью у Путина. Однако официального подтверждения этому на момент публикации материала нет. В Кремле отказались комментировать передвижения Карлсона. Одной из целей приезда журналиста может быть обучение российских специалистов в сфере медиа и PR. Информацию о приглашении журналиста подтвердили в пресс-службе федерального проекта «Мастерская новых медиа».