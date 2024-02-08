Госдума планирует включать в список нежелательных организаций госструктуры

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, депутат, чиновник, госдума, государственная дума, портфель, гд
У комиссии Госдумы есть данные об участии иностранных организаций деятельности, угрожающей безопасности России Фото:

В России предложили включать в перечень нежелательных организаций иностранные и международные государственные организации. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев.

«В Госдуме хотят включать в перечень нежелательных организаций в РФ государственные иностранные и международные организации, а не только НПО», — заявил Пискарев у себя в Telegram. Он добавил, что у комиссии есть данные об участии иностранных организаций и госорганов других стран в деятельности, угрожающей безопасности России.

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В России предложили включать в перечень нежелательных организаций иностранные и международные государственные организации. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев. «В Госдуме хотят включать в перечень нежелательных организаций в РФ государственные иностранные и международные организации, а не только НПО», — заявил Пискарев у себя в Telegram. Он добавил, что у комиссии есть данные об участии иностранных организаций и госорганов других стран в деятельности, угрожающей безопасности России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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