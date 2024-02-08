Госдума планирует включать в список нежелательных организаций госструктуры

У комиссии Госдумы есть данные об участии иностранных организаций деятельности, угрожающей безопасности России
В России предложили включать в перечень нежелательных организаций иностранные и международные государственные организации. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев.
«В Госдуме хотят включать в перечень нежелательных организаций в РФ государственные иностранные и международные организации, а не только НПО», — заявил Пискарев у себя в
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