Путин рассказал об опасности неоколониализма

Путин: неоколониализм — один из главных дестабилизирующих факторов
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Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир, топ
Политика Запада стала барьером на пути развития всего человечества, заявил Владимир Путин Фото:

Неоколониализм (система подчинения и эксплуатации развитыми капиталистическими государствами молодых неразвитых стран и экономик — прим. URA.RU) является одним из основных дестабилизирующих факторов в международных отношениях. Такая политика стала барьером для развития человечества, заявил президент России Владимир Путин.

«Неоколониализм — один из главных дестабилизирующих факторов в международных отношениях», — сказал Путин в приветствии участникам Международного форума «За свободу наций». Трансляция велась в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что агрессивные проявления неоколониализм видны в политике Запада, которая стала барьером на пути развития всего человечества.

Первый международный межпартийный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма «За свободу наций» начался в Доме союзов в Москве по инициативе партии «Единая Россия». Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что делегаты более 50 стран примут участие в учредительном заседании форума.

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Неоколониализм (система подчинения и эксплуатации развитыми капиталистическими государствами молодых неразвитых стран и экономик — прим. URA.RU) является одним из основных дестабилизирующих факторов в международных отношениях. Такая политика стала барьером для развития человечества, заявил президент России Владимир Путин. «Неоколониализм — один из главных дестабилизирующих факторов в международных отношениях», — сказал Путин в приветствии участникам Международного форума «За свободу наций». Трансляция велась в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что агрессивные проявления неоколониализм видны в политике Запада, которая стала барьером на пути развития всего человечества. Первый международный межпартийный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма «За свободу наций» начался в Доме союзов в Москве по инициативе партии «Единая Россия». Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что делегаты более 50 стран примут участие в учредительном заседании форума.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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