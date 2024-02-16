Путин рассказал об опасности неоколониализма

Путин: неоколониализм — один из главных дестабилизирующих факторов

16 февраля 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Политика Запада стала барьером на пути развития всего человечества, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Неоколониализм (система подчинения и эксплуатации развитыми капиталистическими государствами молодых неразвитых стран и экономик — прим. URA.RU) является одним из основных дестабилизирующих факторов в международных отношениях. Такая политика стала барьером для развития человечества, заявил президент России Владимир Путин. «Неоколониализм — один из главных дестабилизирующих факторов в международных отношениях», — сказал Путин в приветствии участникам Международного форума «За свободу наций». Трансляция велась в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что агрессивные проявления неоколониализм видны в политике Запада, которая стала барьером на пути развития всего человечества. Первый международный межпартийный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма «За свободу наций» начался в Доме союзов в Москве по инициативе партии «Единая Россия». Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что делегаты более 50 стран примут участие в учредительном заседании форума.

Неоколониализм (система подчинения и эксплуатации развитыми капиталистическими государствами молодых неразвитых стран и экономик — прим. URA.RU) является одним из основных дестабилизирующих факторов в международных отношениях. Такая политика стала барьером для развития человечества, заявил президент России Владимир Путин. «Неоколониализм — один из главных дестабилизирующих факторов в международных отношениях», — сказал Путин в приветствии участникам Международного форума «За свободу наций». Трансляция велась в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что агрессивные проявления неоколониализм видны в политике Запада, которая стала барьером на пути развития всего человечества. Первый международный межпартийный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма «За свободу наций» начался в Доме союзов в Москве по инициативе партии «Единая Россия». Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что делегаты более 50 стран примут участие в учредительном заседании форума.