В Госдепе прокомментировали возможность атак Украины по России

В Госдепе заявили, что не дают Киеву проводить атаки по территории России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Вашингтон фокусируется только на поставке военной помощи Украине, заявили в госдепе США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты Америки не дают Украине проводить атаки по территории России. Об этом заявил представитель госдепартамента. По его словам, США только поставляют военное оборудование в Киев и проводят обучения для ВСУ.

«Наша позиция по этому поводу остается довольно четкой: как вы знаете, мы не даем возможности и не поощряем атаки внутри России», — сообщил представитель ведомства. Его слова передают РИА Новости. Собеседник агентства уточнил, что Вашингтон фокусируется только на поставке военной помощи.

Администрация президента США Джо Байдена заявляла, что готовится направить Киеву новые дальнобойные ракеты ATACMS. По информации телекомпании NBC, Вашингтон рассчитывает, что Киев ударит при помощи этих ракет по Крыму.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Соединенные Штаты Америки не дают Украине проводить атаки по территории России. Об этом заявил представитель госдепартамента. По его словам, США только поставляют военное оборудование в Киев и проводят обучения для ВСУ. «Наша позиция по этому поводу остается довольно четкой: как вы знаете, мы не даем возможности и не поощряем атаки внутри России», — сообщил представитель ведомства. Его слова передают РИА Новости. Собеседник агентства уточнил, что Вашингтон фокусируется только на поставке военной помощи. Администрация президента США Джо Байдена заявляла, что готовится направить Киеву новые дальнобойные ракеты ATACMS. По информации телекомпании NBC, Вашингтон рассчитывает, что Киев ударит при помощи этих ракет по Крыму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...