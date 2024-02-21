В Госдепе прокомментировали возможность атак Украины по России

Соединенные Штаты Америки не дают Украине проводить атаки по территории России. Об этом заявил представитель госдепартамента. По его словам, США только поставляют военное оборудование в Киев и проводят обучения для ВСУ.
«Наша позиция по этому поводу остается довольно четкой: как вы знаете, мы не даем возможности и не поощряем атаки внутри России», — сообщил представитель ведомства. Его слова передают РИА Новости. Собеседник агентства уточнил, что Вашингтон фокусируется только на поставке военной помощи.
Администрация президента США Джо Байдена заявляла, что готовится направить Киеву новые дальнобойные ракеты ATACMS. По информации телекомпании NBC, Вашингтон рассчитывает, что Киев ударит при помощи этих ракет по Крыму.
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