Минобороны Беларуси: ВСУ сконцентрировали 100 тысяч бойцов на границе

22 февраля 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

ВСУ стянули более ста тысяч солдат к границе с Беларусью, заявил министр обороны республики Виктор Хренин Фото: Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины (ВСУ) сконцентрировали около ста тысяч своих солдат на границе с Беларусью. Об этом заявил министр обороны страны Виктор Хренин. «На сегодняшний день эта группировка состоит из порядка 112-114 тысяч [бойцов ВСУ], которых стянули к белорусской границе», — подчеркнул Виктор Хренин в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что обычно для охраны украинско-белорусской границы привлекаются около 17 тысяч солдат. Хренин также подчеркнул, что к республике активный интерес проявляют и страны Запада. Он дал понять, что таким образом западные государства готовятся к войне с республикой Беларусь, обращая свое внимание на военные базы страны.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сконцентрировали около ста тысяч своих солдат на границе с Беларусью. Об этом заявил министр обороны страны Виктор Хренин. «На сегодняшний день эта группировка состоит из порядка 112-114 тысяч [бойцов ВСУ], которых стянули к белорусской границе», — подчеркнул Виктор Хренин в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что обычно для охраны украинско-белорусской границы привлекаются около 17 тысяч солдат. Хренин также подчеркнул, что к республике активный интерес проявляют и страны Запада. Он дал понять, что таким образом западные государства готовятся к войне с республикой Беларусь, обращая свое внимание на военные базы страны.