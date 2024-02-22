Минобороны Беларуси: ВСУ сконцентрировали 100 тысяч бойцов на границе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сконцентрировали около ста тысяч своих солдат на границе с Беларусью. Об этом заявил министр обороны страны Виктор Хренин.
«На сегодняшний день эта группировка состоит из порядка 112-114 тысяч [бойцов ВСУ], которых стянули к белорусской границе», — подчеркнул Виктор Хренин в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что обычно для охраны украинско-белорусской границы привлекаются около 17 тысяч солдат.
Хренин также подчеркнул, что к республике активный интерес проявляют и страны Запада. Он дал понять, что таким образом западные государства готовятся к войне с республикой Беларусь, обращая свое внимание на военные базы страны.
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