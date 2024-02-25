25 февраля 2024

Зеленский призвал лишать виз сторонников Путина в Италии

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Зеленский считает, что сторонников России нужно выгнать из Италии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Италии немало сторонников президента РФ Владимира Путина, в связи с чем необходимо вытеснять их из страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на реплику итальянского журналиста о том, что в Италии многие поддерживают российского лидера.

«Вы правы, есть немало поддерживающих Путина в Италии, нужно прекратить им визы. Вы должны их как-то потеснить, вытеснить», — сказал Зеленский в ходе пресс-конференции. Трансляция велась в эфире всеукраинского телемарафона.

Зеленский в ходе пресс-конференции также заявил, что готовит донос в США и Евросоюз на компании, которые продолжают сотрудничать с Россией. По его словам, сведения касаются тесных связей с РФ, с помощью которых компании пытаются обходить санкции. Украинский президент сообщил журналистам, что заподозрил партнеров и членов своей ставки в передаче данных России, но не уточнил о ком идет речь.

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В Италии немало сторонников президента РФ Владимира Путина, в связи с чем необходимо вытеснять их из страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на реплику итальянского журналиста о том, что в Италии многие поддерживают российского лидера. «Вы правы, есть немало поддерживающих Путина в Италии, нужно прекратить им визы. Вы должны их как-то потеснить, вытеснить», — сказал Зеленский в ходе пресс-конференции. Трансляция велась в эфире всеукраинского телемарафона. Зеленский в ходе пресс-конференции также заявил, что готовит донос в США и Евросоюз на компании, которые продолжают сотрудничать с Россией. По его словам, сведения касаются тесных связей с РФ, с помощью которых компании пытаются обходить санкции. Украинский президент сообщил журналистам, что заподозрил партнеров и членов своей ставки в передаче данных России, но не уточнил о ком идет речь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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