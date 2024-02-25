Зеленский призвал лишать виз сторонников Путина в Италии

26 февраля 2024 в 00:45 Размер текста - 17 +

Зеленский считает, что сторонников России нужно выгнать из Италии Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Италии немало сторонников президента РФ Владимира Путина, в связи с чем необходимо вытеснять их из страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на реплику итальянского журналиста о том, что в Италии многие поддерживают российского лидера. «Вы правы, есть немало поддерживающих Путина в Италии, нужно прекратить им визы. Вы должны их как-то потеснить, вытеснить», — сказал Зеленский в ходе пресс-конференции. Трансляция велась в эфире всеукраинского телемарафона. Зеленский в ходе пресс-конференции также заявил, что готовит донос в США и Евросоюз на компании, которые продолжают сотрудничать с Россией. По его словам, сведения касаются тесных связей с РФ, с помощью которых компании пытаются обходить санкции. Украинский президент сообщил журналистам, что заподозрил партнеров и членов своей ставки в передаче данных России, но не уточнил о ком идет речь.

В Италии немало сторонников президента РФ Владимира Путина, в связи с чем необходимо вытеснять их из страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на реплику итальянского журналиста о том, что в Италии многие поддерживают российского лидера. «Вы правы, есть немало поддерживающих Путина в Италии, нужно прекратить им визы. Вы должны их как-то потеснить, вытеснить», — сказал Зеленский в ходе пресс-конференции. Трансляция велась в эфире всеукраинского телемарафона. Зеленский в ходе пресс-конференции также заявил, что готовит донос в США и Евросоюз на компании, которые продолжают сотрудничать с Россией. По его словам, сведения касаются тесных связей с РФ, с помощью которых компании пытаются обходить санкции. Украинский президент сообщил журналистам, что заподозрил партнеров и членов своей ставки в передаче данных России, но не уточнил о ком идет речь.