Зеленский призвал лишать виз сторонников Путина в Италии

В Италии немало сторонников президента РФ Владимира Путина, в связи с чем необходимо вытеснять их из страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на реплику итальянского журналиста о том, что в Италии многие поддерживают российского лидера.
«Вы правы, есть немало поддерживающих Путина в Италии, нужно прекратить им визы. Вы должны их как-то потеснить, вытеснить», — сказал Зеленский в ходе пресс-конференции. Трансляция велась в эфире всеукраинского телемарафона.
Зеленский в ходе пресс-конференции также заявил, что готовит донос в США и Евросоюз на компании, которые продолжают сотрудничать с Россией. По его словам, сведения касаются тесных связей с РФ, с помощью которых компании пытаются обходить санкции. Украинский президент сообщил журналистам, что заподозрил партнеров и членов своей ставки в передаче данных России, но не уточнил о ком идет речь.
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