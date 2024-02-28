28 февраля 2024

Умерла актриса Дарья Гончарова

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Причина смерти не указана Фото:

Российская актриса Дарья Гончарова скончалась в возрасте 53 лет. Об этом сообщили на сайте «Кино Театр». Причина смерти не указана.

«Актриса и продюсер Дарья Гончарова умерла в возрасте 53 лет в понедельник, 26 февраля», — говорится на сайте «Кино Театр». Гончарова известна по таким фильмам «На углу у Патриарших», «Ландыш серебристый», «Звезда эпохи», «Деффчонки» и других. Актриса играла небольшие роли, но запоминалась яркими образами. Одним из последних ее проектов стал фильм, в котором она снялась со своей дочерью Таисией Вилковой.

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Российская актриса Дарья Гончарова скончалась в возрасте 53 лет. Об этом сообщили на сайте «Кино Театр». Причина смерти не указана. «Актриса и продюсер Дарья Гончарова умерла в возрасте 53 лет в понедельник, 26 февраля», — говорится на сайте «Кино Театр». Гончарова известна по таким фильмам «На углу у Патриарших», «Ландыш серебристый», «Звезда эпохи», «Деффчонки» и других. Актриса играла небольшие роли, но запоминалась яркими образами. Одним из последних ее проектов стал фильм, в котором она снялась со своей дочерью Таисией Вилковой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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