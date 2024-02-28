Умерла актриса Дарья Гончарова

Причина смерти не указана
Российская актриса Дарья Гончарова скончалась в возрасте 53 лет. Об этом сообщили на сайте «Кино Театр». Причина смерти не указана.
«Актриса и продюсер Дарья Гончарова умерла в возрасте 53 лет в понедельник, 26 февраля», — говорится на сайте «Кино Театр». Гончарова известна по таким фильмам «На углу у Патриарших», «Ландыш серебристый», «Звезда эпохи», «Деффчонки» и других. Актриса играла небольшие роли, но запоминалась яркими образами. Одним из последних ее проектов стал фильм, в котором она снялась со своей дочерью Таисией Вилковой.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.