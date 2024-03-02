Депутат ФРГ рассказал, зачем Россия обнародовала секретный разговор немецких военных

Запись разговора немецких генералов, опубликованная российской журналисткой Маргаритой Симоньян, была нужна, чтобы не допустить отправку ракет Taurus на Украину. Об этом заявил депутат от партии «Зеленых» Антон Хофрайтер.
«Цель России в этом перехвате (разговора — прим. URA.RU) — предотвратить поставку Taurus Украине» — заявил Хофрайтер. Его слова приводит немецкое издание
Ранее Симоньян опубликовала аудиозапись разговора немецких военных за 19 февраля, среди которых были сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте, инспектор BBC бундесвера Герхартц и начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе. Они обсуждали планы атаки ракетами Taurus по Крымскому мосту. Минобороны Германии подтвердило, что разговор немецких военных был перехвачен, передает телеканал 360.
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