Депутат ФРГ рассказал, зачем Россия обнародовала секретный разговор немецких военных

Депутат ФРГ Хофрайтер: беседу военных выложили для срыва поставок Taurus Украине
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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, всу,  stock
Антон Хофрайтер сообщил, что запись разговора была опубликована, чтобы сорвать поставку ракет Фото:

Запись разговора немецких генералов, опубликованная российской журналисткой Маргаритой Симоньян, была нужна, чтобы не допустить отправку ракет Taurus на Украину. Об этом заявил депутат от партии «Зеленых» Антон Хофрайтер.

«Цель России в этом перехвате (разговора — прим. URA.RU) — предотвратить поставку Taurus Украине» — заявил Хофрайтер. Его слова приводит немецкое издание Tagesspiegel.

Ранее Симоньян опубликовала аудиозапись разговора немецких военных за 19 февраля, среди которых были сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте, инспектор BBC бундесвера Герхартц и начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе. Они обсуждали планы атаки ракетами Taurus по Крымскому мосту. Минобороны Германии подтвердило, что разговор немецких военных был перехвачен, передает телеканал 360.

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Запись разговора немецких генералов, опубликованная российской журналисткой Маргаритой Симоньян, была нужна, чтобы не допустить отправку ракет Taurus на Украину. Об этом заявил депутат от партии «Зеленых» Антон Хофрайтер. «Цель России в этом перехвате (разговора — прим. URA.RU) — предотвратить поставку Taurus Украине» — заявил Хофрайтер. Его слова приводит немецкое издание Tagesspiegel. Ранее Симоньян опубликовала аудиозапись разговора немецких военных за 19 февраля, среди которых были сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте, инспектор BBC бундесвера Герхартц и начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе. Они обсуждали планы атаки ракетами Taurus по Крымскому мосту. Минобороны Германии подтвердило, что разговор немецких военных был перехвачен, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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