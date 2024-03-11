США направят деньги на противодействие Кремлю: что вошло в проект бюджета Байдена

Белый дом планирует выделить в 2025 году 850 миллиардов долларов на оборону

12 марта 2024 в 01:10 Размер текста - 17 +

Республиканцы раскритиковали проект бюджета Байдена Фото: Official White House / Adam Schultz Администрация президента США Джо Байдена опубликовала проект бюджета на 2025 финансовый год (с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года). Всего в проекте бюджета указаны 23 статьи оборонных расходов. Проект предусматривает деньги на борьбу с влиянием России и Китая, однако не учитывает помощь Украине. Всего в рамках проекта планируется израсходовать 7,266 триллиона долларов. Что вошло в проект бюджета Байдена — в материале URA.RU. Что вошло в бюджет США Проект бюджета США предусматривает выделение 850 млрд долларов на оборону, что на 4,1%, или 34 млрд долларов больше, чем в этом финансовом году. Всего в проекте бюджета указаны 23 статьи оборонных расходов. Среди них: модернизация средств ядерного сдерживания;

строительство и обслуживание ударных подводных лодок;

кибербезопасность;

повышение заработной платы военным и выполнение обязательств перед семьями военнослужащих;

обеспечение боеготовности армии США;

наращивание мощи авиации;

модернизация ВМС США. Деньги на борьбу с влиянием России и Китая Администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса 1,5 млрд долларов для противодействия России. Также Байден предлагает создать фонд, противодействующий «злонамеренному» влиянию России в Африке и других регионах. На нужды фонда планируется направить 25 млн долларов. Еще 400 млн долларов будут выделены на борьбу с влиянием Китая в мире. США потратят 231 млн долларов на финансовую разведку и санкции против России. Это на 15 миллионов больше, чем в 2023 году. Средства направят на «совершенствование разработки и применения санкций» против России и движения ХАМАС. Помощь партнерам без поддержки Украины США хотят потратить еще 52 млн долларов на «укрепление» демократии и экономики Армении. Президентский проект бюджета США включает 7,6 млрд долларов на поддержку партнеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Бюджет предусматривает выделение 10,3 млрд долларов на гуманитарную помощь жителям Газы. Но проект не затрагивает поддержку Украины, так как Конгресс в октябре 2023 года выступил против запроса Белого дома на дополнительное финансирование. Однако ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что в проекте предусмотрено выделение 482 млн долларов на поддержку Украины, включая 250 млн долларов экономической помощи. Он уточнил, что 66 млн долларов предназначено на усиление безопасности. Оборонный бюджет США Еще 19,8 млрд долларов Байден просит выделить на модернизацию ядерного арсенала страны на 2025 финансовый год. Стратегия позволит модернизировать силы ядерного сдерживания, а также обеспечить безопасность американского народа, говорится в документе на сайте Белого дома. Администрация Байдена предложила увеличить оборонный бюджет страны до 850 миллиардов долларов. Сумма на 34 миллиарда долларов превышает запрос администрации по данной позиции в предыдущем году. В документе также предусмотрены 100 млн долларов на военную поддержку Тайваня. Байден запросил у Конгресса 2,2 млрд долларов на закупку низкообогащенного урана (LeU) и высокопробного низкообогащенного урана (HALeU). Запрос связан с долгосрочным запретом на импорт урана из России и направлен на инвестиции в американских производителей, говорится в документе. Реакция Представители Республиканской партии в Конгрессе назвали проект бюджета Байдена «дорожной картой» к упадку США. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что республиканцы не поддерживают предложенный американским президентом бюджет. По его словам, стоимость предлагаемого Байденом бюджета является еще одним ярким напоминанием ненасытного аппетита действующей администрации к безрассудным расходам и безразличия демократов к финансовой ответственности. «Бюджет Байдена не просто ошибочен, это план по ускорению упадка Америки», — заявил Джонсон. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация президента США Джо Байдена опубликовала проект бюджета на 2025 финансовый год (с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года). Всего в проекте бюджета указаны 23 статьи оборонных расходов. Проект предусматривает деньги на борьбу с влиянием России и Китая, однако не учитывает помощь Украине. Всего в рамках проекта планируется израсходовать 7,266 триллиона долларов. Что вошло в проект бюджета Байдена — в материале URA.RU. Проект бюджета США предусматривает выделение 850 млрд долларов на оборону, что на 4,1%, или 34 млрд долларов больше, чем в этом финансовом году. Всего в проекте бюджета указаны 23 статьи оборонных расходов. Среди них: Администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса 1,5 млрд долларов для противодействия России. Также Байден предлагает создать фонд, противодействующий «злонамеренному» влиянию России в Африке и других регионах. На нужды фонда планируется направить 25 млн долларов. Еще 400 млн долларов будут выделены на борьбу с влиянием Китая в мире. США потратят 231 млн долларов на финансовую разведку и санкции против России. Это на 15 миллионов больше, чем в 2023 году. Средства направят на «совершенствование разработки и применения санкций» против России и движения ХАМАС. США хотят потратить еще 52 млн долларов на «укрепление» демократии и экономики Армении. Президентский проект бюджета США включает 7,6 млрд долларов на поддержку партнеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Бюджет предусматривает выделение 10,3 млрд долларов на гуманитарную помощь жителям Газы. Но проект не затрагивает поддержку Украины, так как Конгресс в октябре 2023 года выступил против запроса Белого дома на дополнительное финансирование. Однако ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что в проекте предусмотрено выделение 482 млн долларов на поддержку Украины, включая 250 млн долларов экономической помощи. Он уточнил, что 66 млн долларов предназначено на усиление безопасности. Еще 19,8 млрд долларов Байден просит выделить на модернизацию ядерного арсенала страны на 2025 финансовый год. Стратегия позволит модернизировать силы ядерного сдерживания, а также обеспечить безопасность американского народа, говорится в документе на сайте Белого дома. Администрация Байдена предложила увеличить оборонный бюджет страны до 850 миллиардов долларов. Сумма на 34 миллиарда долларов превышает запрос администрации по данной позиции в предыдущем году. В документе также предусмотрены 100 млн долларов на военную поддержку Тайваня. Байден запросил у Конгресса 2,2 млрд долларов на закупку низкообогащенного урана (LeU) и высокопробного низкообогащенного урана (HALeU). Запрос связан с долгосрочным запретом на импорт урана из России и направлен на инвестиции в американских производителей, говорится в документе. Представители Республиканской партии в Конгрессе назвали проект бюджета Байдена «дорожной картой» к упадку США. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что республиканцы не поддерживают предложенный американским президентом бюджет. По его словам, стоимость предлагаемого Байденом бюджета является еще одним ярким напоминанием ненасытного аппетита действующей администрации к безрассудным расходам и безразличия демократов к финансовой ответственности. «Бюджет Байдена не просто ошибочен, это план по ускорению упадка Америки», — заявил Джонсон.