11 марта 2024

Республиканцы назвали проект бюджета Байдена «дорожной картой» к упадку США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Белый дом предложил бюджет на 2025 год, который критикуют республиканцы Фото:

Представители Республиканской партии в нижней палате американского Конгресса считают, что проект бюджета на 2025 год, который предложил президент США Джо Байден приведет страну к упадку. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовал в соцсети спикер палаты представителей Майк Джонсон.

«Республиканцы в палате представителей не поддерживают предложенный президентом США бюджет. Проект бюджета является дорожной картой к ускорению упадка Америки», — написал Джонсон на своей странице в соцсети Х.

Белый дом в запросе на бюджет 2025 года предусмотрел 61,4 млрд долларов для военных поставок на Украину, но эти деньги пойдут на инвестиции в оборонную промышленность США. Новых ассигнований в финансовом документе для нужд украинской армии не нашлось, передает RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представители Республиканской партии в нижней палате американского Конгресса считают, что проект бюджета на 2025 год, который предложил президент США Джо Байден приведет страну к упадку. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовал в соцсети спикер палаты представителей Майк Джонсон. «Республиканцы в палате представителей не поддерживают предложенный президентом США бюджет. Проект бюджета является дорожной картой к ускорению упадка Америки», — написал Джонсон на своей странице в соцсети Х. Белый дом в запросе на бюджет 2025 года предусмотрел 61,4 млрд долларов для военных поставок на Украину, но эти деньги пойдут на инвестиции в оборонную промышленность США. Новых ассигнований в финансовом документе для нужд украинской армии не нашлось, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...