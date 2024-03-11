Республиканцы назвали проект бюджета Байдена «дорожной картой» к упадку США

11 марта 2024 в 23:23 Размер текста - 17 +

Белый дом предложил бюджет на 2025 год, который критикуют республиканцы Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Представители Республиканской партии в нижней палате американского Конгресса считают, что проект бюджета на 2025 год, который предложил президент США Джо Байден приведет страну к упадку. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовал в соцсети спикер палаты представителей Майк Джонсон. «Республиканцы в палате представителей не поддерживают предложенный президентом США бюджет. Проект бюджета является дорожной картой к ускорению упадка Америки», — написал Джонсон на своей странице в соцсети Х. Белый дом в запросе на бюджет 2025 года предусмотрел 61,4 млрд долларов для военных поставок на Украину, но эти деньги пойдут на инвестиции в оборонную промышленность США. Новых ассигнований в финансовом документе для нужд украинской армии не нашлось, передает RT.

Представители Республиканской партии в нижней палате американского Конгресса считают, что проект бюджета на 2025 год, который предложил президент США Джо Байден приведет страну к упадку. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовал в соцсети спикер палаты представителей Майк Джонсон. «Республиканцы в палате представителей не поддерживают предложенный президентом США бюджет. Проект бюджета является дорожной картой к ускорению упадка Америки», — написал Джонсон на своей странице в соцсети Х. Белый дом в запросе на бюджет 2025 года предусмотрел 61,4 млрд долларов для военных поставок на Украину, но эти деньги пойдут на инвестиции в оборонную промышленность США. Новых ассигнований в финансовом документе для нужд украинской армии не нашлось, передает RT.