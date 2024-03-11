Блинкен: проект бюджета США на 2025 год подразумевает помощь Киеву

11 марта 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

Белый дом запросил 482 миллионов долларов на поддержку Украины, рассказал Блинкен Фото: Official White House / Adam Schultz В предложенном проекте бюджета США на 2025 финансовый год предусмотрено выделение 482 миллионов долларов на поддержку Украины, включая 250 миллионов долларов экономической помощи. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Запрос на иностранную помощь в размере 482 миллионов долларов… отражает глубину нашей приверженности обеспечению будущего свободной Украины», — подчеркнул Блинкен. Он уточнил, что эта сумма будет дополнением к другим средствам помощи Киеву, о которых ранее просил президент Джо Байден. Согласно информации Госдепартамента США, в рамках выделенных средств 250 миллионов долларов пойдут на экономическую помощь и поддержку реформ на Украине, в том числе развитие гражданского общества, верховенства закона и проведение честных выборов. Кроме того, 71 миллион долларов предназначен для программ здравоохранения, а 66 миллионов — на усиление безопасности.

В предложенном проекте бюджета США на 2025 финансовый год предусмотрено выделение 482 миллионов долларов на поддержку Украины, включая 250 миллионов долларов экономической помощи. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Запрос на иностранную помощь в размере 482 миллионов долларов… отражает глубину нашей приверженности обеспечению будущего свободной Украины», — подчеркнул Блинкен. Он уточнил, что эта сумма будет дополнением к другим средствам помощи Киеву, о которых ранее просил президент Джо Байден. Согласно информации Госдепартамента США, в рамках выделенных средств 250 миллионов долларов пойдут на экономическую помощь и поддержку реформ на Украине, в том числе развитие гражданского общества, верховенства закона и проведение честных выборов. Кроме того, 71 миллион долларов предназначен для программ здравоохранения, а 66 миллионов — на усиление безопасности.