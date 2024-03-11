Белый дом планирует выделить в 2025 году 850 миллиардов долларов на оборону

11 марта 2024 в 21:31 Размер текста - 17 +

Администрация Байдена запросила у Конгресса 850 миллиардов долларов на оборону Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Администрация президента США Джо Байдена предложила Конгрессу увеличить оборонный бюджет страны до 850 миллиардов долларов на 2025 финансовый год. Об этом говорится в проекте бюджета, опубликованном Белым домом. Согласно документу, указанная сумма на 34 миллиарда долларов превышает запрос администрации у Конгресса по этой позиции в предыдущем году. Однако в проекте отсутствуют конкретные ассигнования на поддержку Украины. В связи с недостатком согласия в Конгрессе по этому вопросу Белый дом не может гарантировать предоставление критически необходимой Киеву помощи. При этом в документе предусмотрены 100 млн долларов на военную поддержку Тайваня.

Администрация президента США Джо Байдена предложила Конгрессу увеличить оборонный бюджет страны до 850 миллиардов долларов на 2025 финансовый год. Об этом говорится в проекте бюджета, опубликованном Белым домом. Согласно документу, указанная сумма на 34 миллиарда долларов превышает запрос администрации у Конгресса по этой позиции в предыдущем году. Однако в проекте отсутствуют конкретные ассигнования на поддержку Украины. В связи с недостатком согласия в Конгрессе по этому вопросу Белый дом не может гарантировать предоставление критически необходимой Киеву помощи. При этом в документе предусмотрены 100 млн долларов на военную поддержку Тайваня.