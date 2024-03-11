Белый дом планирует выделить в 2025 году 850 миллиардов долларов на оборону

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Администрация Байдена запросила у Конгресса 850 миллиардов долларов на оборону Фото:

Администрация президента США Джо Байдена предложила Конгрессу увеличить оборонный бюджет страны до 850 миллиардов долларов на 2025 финансовый год. Об этом говорится в проекте бюджета, опубликованном Белым домом.

Согласно документу, указанная сумма на 34 миллиарда долларов превышает запрос администрации у Конгресса по этой позиции в предыдущем году. Однако в проекте отсутствуют конкретные ассигнования на поддержку Украины. В связи с недостатком согласия в Конгрессе по этому вопросу Белый дом не может гарантировать предоставление критически необходимой Киеву помощи. При этом в документе предусмотрены 100 млн долларов на военную поддержку Тайваня.

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Администрация президента США Джо Байдена предложила Конгрессу увеличить оборонный бюджет страны до 850 миллиардов долларов на 2025 финансовый год. Об этом говорится в проекте бюджета, опубликованном Белым домом. Согласно документу, указанная сумма на 34 миллиарда долларов превышает запрос администрации у Конгресса по этой позиции в предыдущем году. Однако в проекте отсутствуют конкретные ассигнования на поддержку Украины. В связи с недостатком согласия в Конгрессе по этому вопросу Белый дом не может гарантировать предоставление критически необходимой Киеву помощи. При этом в документе предусмотрены 100 млн долларов на военную поддержку Тайваня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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